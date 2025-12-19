Der Titel mag sarkastisch klingen, aber Michael Showalters neuer Weihnachtsfilm Oh. Was. Spaß. macht tatsächlich Spaß. Mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Jason Schwartzman, Eva Longoria und Dutzende mehr, ist es ein weiterer würdiger Eintrag in der Liste der mit Stars besetzten Weihnachts-Ensemblestücke.

Dieser mit Stars besetzte Ansatz erstreckt sich auch auf den Soundtrack, der Beiträge und Cover zum Thema Feiertage von Fleet Foxes, St. Vincent, Gwen Stefani, Sharon Van Etten, Jeff Tweedy, Weyes Blood und mehreren anderen enthält. Und all diese Musik können Sie wie wir über die Feiertage mit nach Hause nehmen Wir verschenken drei (3) Exemplare davon Oh. Was. Spaß. SSoundtrack auf Vinyl. Geben Sie unten oder hier ein!

Die Platte enthält außerdem ein Duett von Andy Shauf und Madi Diaz, zwei Titel von „The Bird and the Bee“ (Inara George und Greg Kurstin, die auch im Film auftreten) und eine Interpretation von „The 12 Days Of Christmas“ von Darsteller Dominic Sessa. Die von Mutant zusammen mit Sony Music Soundtracks veröffentlichte Sonder-Vinyl-Edition erscheint auf 140-Gramm-Vinyl in Zuckerstangenfarbe mit exklusivem Artwork und von ihm verfassten Linernotes Oh. Was. Spaß. Regisseur und Co-Autor Michael Showalter.

Wie die Themen des Films selbst versuchten Showalter und Musikmanager Marcus Tamkin, Mütter und ihren Einfluss über Generationen hinweg zu würdigen; Also wählte Showalter Titel aus, die ihm seine Mutter in seiner Jugend gezeigt hatte, und wurde von den Künstlern neu interpretiert, die er später mit ihr teilte. Dazu gehört das Fleet Foxes-Cover von Elliott Smiths „Angel in the Snow“, das bereits im November als Single veröffentlicht wurde, sowie Sharon Van Ettens Version von „2000 Miles“ von The Pretenders. Scrollen Sie bis zum Ende, um sich die vollständige Tracklist anzusehen Oh. Was. Spaß. Soundtrack.

Schauen Sie sich das Ganze an Oh. Was. Spaß. Original-Soundtrack Klicken Sie unten auf das Vinyl-Paket und nehmen Sie teil*, um ein signiertes Exemplar oder eine reguläre Version zu gewinnen, indem Sie das Widget weiter unten verwenden (oder hier klicken). Sie können das Vinyl auch direkt bei Mutant oder Amazon erwerben.

Gewinnen Sie ein Exemplar des Oh. Was. Spaß. Soundtrack auf Vinyl

Oh. Was. Spaß. Original-Soundtrack Trackliste:

01. „Shake the Snow Globe“ – Gwen Stefani

02. „The Things We Do for Love“ – der Vogel und die Biene

03. „Fröhliche kleine Weihnachten“ – St. Vincent

04. „2000 Meilen“ – Sharon Van Etten

05. „Engel im Schnee“ – Flotte Füchse

06. „Step Into Christmas“ – Uwade

07. „Stille Nacht“ – Die Familie Wang

08. „Heißer Kakao“ – Gwen Stefani

09. „Snowqueen of Texas“ – Weyes Blood

10. „Heiligabend kann dich töten“ – Andy Shauf & Madi Diaz

11. „It’s My Life“ – der Vogel und die Biene

12. „Christmas Must Be Tonight“ – Jeff Tweedy

13. „Tanz der Zuckerfee“ – Lorely Rodriguez (Empress Of)

14. „Ich hörte die Glocken am Weihnachtstag“ – Die Familie Wang

15. „Die 12 Weihnachtstage“ – Dominic Sessa