Jimmy Kimmel eröffnete seine letzte Show im Jahr 2025 mit einer emotionalen Botschaft, in der er sich bei seinen Zuschauern für die Unterstützung in einem „seltsamen“ und „harten“ Jahr bedankte.

Und allen Berichten zufolge war es so: Disney hat seine Show kurzzeitig eingestellt, nachdem die FCC lokale Fernsehpartner bedroht hatte, sein enger Freund und Bandleader Cleto Escobedo III ist auf tragische Weise verstorben und die Trump-Administration hat die Finanzierung mehrerer Anliegen, die ihm sehr am Herzen liegen – darunter das Gesundheitswesen und die Krebsforschung bei Kindern –, gekürzt.

„Das war ein seltsames Jahr. Es war ein hartes Jahr. Wir hatten einige Tiefs, wir hatten einige Höhen. Für mich vielleicht mehr als in jedem anderen Jahr meines Lebens“, sagte Kimmel und kämpfte mit den Tränen.

Verwandtes Video

„Ich möchte nur sagen, dass wir Ihre Unterstützung, Ihren Enthusiasmus und nicht nur das Zuschauen zu schätzen wissen. Dieses Jahr haben Sie uns buchstäblich aus dem Loch geholt, und wir können Ihnen persönlich nicht genug danken.“

„Das ist keine leichte Aufgabe, und manchmal fühlt es sich an, als ob uns die Räder durchdrehen“, fuhr er fort. Sie sehen so viele schreckliche und destruktive Taten, all diesen Schaden, den wir uns selbst absichtlich zufügen. Und es kann einen verrückt machen, wenn man versucht, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, die so eindeutig falsch sind. Man wächst mit der Lektüre von Superman auf und lernt, Wahrheit, Gerechtigkeit und den amerikanischen Lebensstil zu schätzen. Und dann wird einem, besonders im letzten Jahr, klar, dass man nicht weiß, wohin das alles geführt hat. Du weißt nicht einmal mehr, was der amerikanische Weg ist.“

„Wenn ich von Leuten höre, die mir sagen, dass sie unsere Show und die Shows meiner Freunde und Kollegen auf den anderen Kanälen sehen und dass sie sich dadurch weniger verrückt fühlen, fühle ich mich auch weniger verrückt.

„Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir als Amerikaner unsere Freunde in anderen Ländern wissen lassen, dass viele von uns mit dem, was passiert, nicht einverstanden sind. In diesem Land gibt es immer noch viel mehr Gutes als Schlechtes, und wir hoffen, dass Sie uns während dieser ausgedehnten psychotischen Episode, in der wir uns befinden, ertragen.“