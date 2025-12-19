Mike Dirnt von Green Day hat sich kürzlich mit Epiphone zusammengetan, um seinen charakteristischen Epiphone Grabber G-3-Bass vorzustellen, der es Fans und angehenden Musikern ermöglicht, ein Instrument zu besitzen, genau wie sein geliebter Gibson Grabber G-3, den er jahrelang gespielt hat.

Der Epiphone Mike Dirnt Grabber G-3-Bass ist in den Ausführungen Silverbust oder Natural erhältlich und verfügt über einen Grabber-Korpus aus Double-Cutaway-Ahorn; ein dreiteiliger Ahornhals im 34-Zoll-Maßstab mit einem Griffbrett aus Ebenholz (Ahorn beim Natural-Finish-Modell) und 20 mittelgroßen Jumbo-Bünden; eine klassische Grabber-V-Kopfplatte mit Open-Gear-Bassmechaniken mit historischen Clover-Knöpfen und einem Sattel aus Knochen; und eine Leo Quan Badass II-Brücke mit hoher Dichte.

Schwere Konsequenz traf sich mit Dirnt, um über den neuen Signature-Epiphone-Bass und seinen geliebten Gibson Grabber G-3 zu sprechen. Die Punklegende blickte auch auf die ersten Bassgitarren zurück, die er je besaß, auf seine musikalische Verbindung mit dem Schlagzeuger Tré Cool als Rhythmusgruppe bei Green Day 35 Jahre lang, auf seine persönlichen Lieblingsbasslinien von Green Day und auf den kommenden Film der Band: Neujahrs Revunter anderem.

Bevor wir zum neuen Signature Epiphone Grabber G-3 kommen: Was hat den Gibson Grabber G-3 so viele Jahre lang zu Ihrer Wahl als Bass gemacht?

Ich habe Hunderte von Shows mit meinem G-3 gespielt und es hat mir einfach gefallen. Es hat eine Art, große Gitarren zu durchdringen, und erlaubt mir dennoch, all diese kleinen kreativen Akzente ein- und auszublenden. Es läuft schön wollig und hat auch den Pop, den ich immer suche.

Was hat Sie dazu bewogen, zum ersten Mal mit der Gibson Grabber G-3 zu spielen?

Es war ein totaler Zufall. Mein Bass ist kaputt gegangen, als wir mit 18 Jahren auf unserer ersten Tour waren. Ich habe einen Peavey Patriot gespielt, als mein Riemen riss und er auf den Boden fiel, und am nächsten Tag hatten wir einen freien Tag. Wir waren in Minneapolis und ich nahm meinen Bass aus dem Koffer und er wurde vom Schlagbrett zusammengehalten. Es hat den Körper im Grunde genommen halbiert, und ich frage mich: „Was soll ich tun?“ Und dieser Typ, ich glaube, sein Name war Scott Cook, er war Bassist, und er sagt: „Ich habe gerade einen neuen Bass bekommen. Ich habe ihn noch nicht einmal angeschlossen … wenn Sie ihn sich ansehen wollen.“ Ich sagte: „Sicher.“