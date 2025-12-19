Jack Black würdigte Rob Reiner bei einem Auftritt in Late Night mit Seth Meyers am Dienstagabend und würdigte den ermordeten Schauspieler und Regisseur als Inspiration für zwei seiner bekanntesten Projekte.

Bevor er seinen eigenen neuen Film promotet Anakonda„Ich möchte über nichts anderes als Rob Reiner sprechen“, sagte Black zu Meyers, „weil er eine unglaubliche Inspiration für mich war. Und wenn man „Tenacious D“ erwähnt, gibt es kein „Tenacious D“ ohne Spinal Tap.“. Und jeder hier draußen, jeder der jungen Millennials, der es noch nicht gesehen hat (Das ist) Spinalpunktiontu dir selbst einen Gefallen. Es gibt keine Rockschule ohne Wirbelsäulenhahn.“

„Ich liebe so viele seiner Filme“, fuhr er fort. „Es ist wie ein unglaubliches Oeuvre an Filmen, die er gemacht hat. Was für ein Genie. Ich wollte nur ganz kurz eine der größten Inspirationen meines Lebens würdigen und dem Universum Liebe an einen der ganz Großen schicken. Er hat so viel Freude gebracht.“

Verwandtes Video

Die von Reiner inszenierte Rock-Mockumentary Das ist Spinalpunktion (einer seiner besten Filme) wurde 1984 veröffentlicht, ein Jahrzehnt bevor Black mit Kyle Gass das Comedy-Rock-Duo Tenacious D gründete. Ein weiteres Jahrzehnt später spielte Black im Jahr 2003 die Hauptrolle RockschuleEr spielt einen kämpfenden Musiker, der sich als Ersatzlehrer ausgibt und eine Gruppe Fünftklässler dazu inspiriert, eine Rockband zu gründen.

Tragischerweise wurden Reiner und seine Frau Michele am Wochenende in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, ermordet. Ihr Sohn Nick Reiner wird derzeit wegen Mordverdachts festgehalten.

Sehen Sie sich den Auftritt von Jack Black an Late Night mit Seth Meyers unten.