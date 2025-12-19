<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Paul Feig hat seine Karriere damit aufgebaut, scharfe Messer in glänzende Verpackungen zu schmuggeln Das Hausmädchener verlässt sich stark auf diesen Instinkt. Der Regisseur dahinter Brautjungfern, Ghostbusters: Beantworten Sie den AnrufUnd Ein einfacher Gefallen ist zurück mit einem Psychothriller, der mit Ihren Erwartungen spielt, bevor er ihnen den Boden entzieht, und in dessen Mittelpunkt eine weitere komplexe, von Frauen geführte Geschichte mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried steht. Feig spricht mit Kyle Meredith über die Adaption des Bestsellerromans von Freida McFadden, die richtige tonale Ausrichtung und warum seine Filme immer wieder Frauen in den Bann ziehen, die sich weigern, in ordentlichen Kisten zu bleiben. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Feig war sich der großen Fangemeinde des Buches sehr bewusst und musste daher dem Drang widerstehen, das Rad neu zu erfinden. „Das Buch ist wirklich gut und stand schon seit anderthalb Jahren auf der Bestsellerliste, als ich angefangen habe“, sagt er. „Also war es klar, ja, lasst uns nicht zu sehr damit herumspielen. Lasst uns einfach sicherstellen, dass wir es so filmisch wie möglich machen.“ Dieses Gleichgewicht führte zu einem bewussten tonalen Köder und Wechsel, der das Publikum zur Mitschuld einlullt, bevor es es dazu aufruft. Wie Feig es ausdrückt: „Wir verbringen die erste Stunde damit, Sie für alles zu begeistern, wofür Sie eigentlich nicht mitfiebern sollten, und dann lassen wir Sie in der zweiten Stunde dafür bezahlen.“

Dieser Perspektivenwechsel spiegelt sich auch in Feigs langjähriger Faszination für Sichtweisen und Darbietungen wider, insbesondere wenn es um Schauspielerinnen wie Seyfried und Elizabeth Perkins geht, die Stille und Zurückhaltung als Waffe einsetzen. „Ich liebe es, Frauengeschichten zu erzählen und ich liebe es, mit Schauspielerinnen zu arbeiten“, erklärt Feig. „Es gibt viele Filme über Männer, deshalb bin ich immer auf der Suche nach großartigen dreidimensionalen Darstellungen von Frauen, egal in welchem ​​Genre.“ A

Und dann sind da noch die Signaturen, die nur Feig in einen Thriller einschleusen konnte, wie einen liebevoll gerahmten Martini. „Man weiß, dass es einer meiner Filme ist, wenn ein Martini drin ist“, lacht er. „Das sind meine Cameos.“

Hören Sie, wie Paul Feig darüber spricht Das Hausmädchenund mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen.

