In seinen ersten beiden Filmen als Autor und Regisseur schlüpfte Bradley Cooper in die Hauptrolle des gequälten Musikgenies, und zwar mit einigem Erfolg: Beide 2018 Ein Stern ist geboren und 2023 Maestro erhielt eine Reihe von Oscar-Nominierungen und ein angemessenes Maß an kritischem Lob. Sein dritter Film, Ist das Ding an?Auch bei „The Movie“ geht es um Leistung, denn Cooper taucht in die Welt der Standup-Comedy ein. Doch als er das menschliche Bedürfnis nach Leistung und Kontakt erforscht, findet er hier etwas Neues zu sagen.

Als wir den mittelalten Alex (Will Arnett) zum ersten Mal treffen, sind er und Tess (Laura Dern) gerade dabei, ihre Trennung als baldiges Ex-Paar zu bewältigen. Sie kommunizieren so viel wie möglich, tun für ihre beiden Söhne alles richtig und zwingen ihre gemeinsamen Freunde nicht dazu, sich für eine Seite zu entscheiden. Sie scheinen auch finanziell stabil zu sein, was den Prozess erheblich entlastet. Aber es ist immer noch schwer für Alex, allein in der Stadt zu leben, während seine Familie in den Vororten bleibt, und er hat nicht wirklich die Möglichkeit, das auszudrücken.

Manche Leute denken vielleicht über eine Therapie nach – Alex isst stattdessen einen Weed-Keks und stolpert über einen Open-Mic-Abend in einem Comedy-Club. Sein erstes Mal auf der Bühne ist ein Chaos, aber er findet sofort Katharsis, wenn er Fremden sein Herz ausschüttet, in der Hoffnung, sie zum Lachen zu bringen. Außerdem sprechen die anderen Komiker, die er an diesem Abend trifft, sehr offen darüber, wie schlecht es ihm ging, bieten ihm aber auch Unterstützung und Freundlichkeit an. Es ist keine Überraschung, dass er sofort zurückkommt, um mehr zu erfahren.

Die Machenschaften, die dazu führen, dass Alex zum ersten Mal auf der Bühne steht, wirken ein wenig glaubhaft. Zum einen spielt Cooper die Bühne im New Yorker The Comedy Cellar, dem Veranstaltungsort, der unter anderem durch die FX-Serie von Louis CK berühmt wurde Louie. In Wirklichkeit gibt es im Comedy Cellar keinen Open-Mic-Abend – es wäre so, als ob Grand Ole Opry einmal pro Woche für Amateure geöffnet wäre.

Die allgemeine Weisheit über Stand-up ist jedoch, dass man diese Kunstform mindestens 10 Jahre lang ausüben muss, bevor man wirklich gut darin ist. Dementsprechend einer der besten Aspekte von Ist das Ding an? ist, dass Alex nicht wie ein Genie oder Gelehrter behandelt wird – obwohl er sich nach seinem ersten einigermaßen peinlichen Auftritt auf der Bühne verbessert, hat er immer noch Probleme. Was zählt, ist, dass sein neues Interesse am Stand-up ihm hilft, besser zu verstehen, was genau zu seiner Trennung von Tess geführt hat. Spoiler-Alarm: Seine eigenen Probleme könnten zu dem Problem beigetragen haben.

Jenseits von Flashback-Szenen in der Zeichentrickserie BoJack HorsemanWill Arnett hat nicht viel Stand-up-Erfahrung, aber dieser Mangel an Erfahrung ist nicht der Grund, warum sein Auftritt hier so denkwürdig ist: Als Schauspieler ist es sein bisher bestes Werk. „Der geschiedene Mann“ taucht oft in Film und Fernsehen auf, aber Arnetts besondere Herangehensweise erfordert ein hohes Maß an Ehrlichkeit, und Alex‘ Erfahrungen scheinen auf nachvollziehbaren Emotionen zu basieren. (Arnett, der zweimal geschieden wurde, hat das Drehbuch gemeinsam mit Cooper und Mark Chappell geschrieben – er ist auch für die Geschichte verantwortlich.)

Am wichtigsten ist, dass es hier keine Bösewichte gibt und Laura Dern als Tess weniger Zeit auf der Leinwand hat, aber fast den gleichen Anteil am Gewicht der Erzählung hat. Insgesamt spielen Dern und Arnett gut miteinander aus und fangen die Frustration, Traurigkeit und Zuneigung ein, die sich in einer sich auflösenden Beziehung vermischen – insbesondere die Zuneigung macht ihre gemeinsamen Momente umso bittersüßer.

Die Erzählung von Tess ist etwas unerwartet: In ihren jungen Jahren war sie Volleyballspielerin auf olympischem Niveau und erwägt nun eine Rückkehr in den Sport als Trainerin der US-amerikanischen Frauenmannschaft. Es ist zumindest eine Hintergrundgeschichte, die ich in keinem anderen Film gesehen habe, und trägt zu einem faszinierenden Missverständnis zwischen Alex und Tess bei, das ein großes Problem in ihrer Beziehung aufdeckt.

Dass Tess eine ehemalige Sportlerin ist, erklärt Peyton Mannings Besetzung als Laird nicht ganz, den ersten Mann, mit dem Tess nach der Trennung ausgeht, aber irgendwie funktioniert es im Kontext. Und er tritt genau zum richtigen Zeitpunkt im Film angemessen in den Hintergrund: Es ist unvermeidlich, dass Tess irgendwann herausfindet, dass Alex wegen ihrer Ehe Stellung bezieht, aber das Weg Sie findet heraus, dass dies zu Derns bisher besten Schauspielarbeiten führt. Und ja, das sagt definitiv viel aus.

Am wichtigsten ist, dass der Regisseur weder ihr noch anderen im Weg steht. Während Cooper vielleicht sagte zu viele visuelle Schnörkel hinein Maestroseine größte Wahl als Regisseur mit Ist das Ding an? Der Schwerpunkt liegt auf handgeführter Kameraführung, wobei die Kamera während seiner Zeit auf der Bühne mit Alex ganz vertraut wird. Im Vergleich zu anderen Komödienfilmen ist das ein einzigartiger Ansatz – auch wenn es ziemlich lustig ist, sich das nur vorzustellen Wie Die Linse muss während der Dreharbeiten nahe an Arnetts Gesicht gewesen sein.

Cooper beschränkt sich auf eine Nebenrolle als Alex und Tess‘ Freund Balls (im Ernst), einen kämpfenden Schauspieler, dessen eigene Ehe von schweren Höhen und Tiefen geprägt ist – eine kluge Wahl, die den Fokus nicht von der Erzählung ablenkt und Cooper gleichzeitig eine echte Chance gibt, mitzuspielen.

Es spricht auch den aufregendsten Aspekt von an Ist das Ding an?: So persönlich sich manches dieser Materialien anfühlen mag, so fühlt es sich doch wie eine echte Zusammenarbeit von Künstlern an, die Cooper alle in die Lage versetzen, eine tief empfundene Geschichte mit universeller Tragweite zu erzählen. Cooper ist keiner von uns vom Feinsten Filmemacher, aber wie Alex wird er mit jeder Anstrengung besser. Und egal, ob es um Beziehungen, Comedy oder das Leben selbst geht, Anstrengung zählt viel.

Ist das Ding an? kommt am Freitag, 19. Dezember, auf die Theaterbühne. Schauen Sie sich den Trailer unten an.