Tony Kanal erinnert sich an den Moment, als ihm klar wurde, dass No Doubt offiziell zurück waren. Nach einer neunjährigen Pause saß die Band zusammengedrängt unter dem Bühnensteg und war dabei, sich für das große Comeback beim Coachella 2024 zu erheben. „Außer uns vier gibt es niemanden“, sagt Kanal. „Und man schaut sich an und denkt sich: ‚Oh Scheiße, es geht gleich unter.‘“

Die Band ist seit dieser Festival-Wiedervereinigung nur ein weiteres Mal aufgetreten (bei FireAid zu Beginn dieses Jahres), aber es steht kurz vor einem erneuten Niedergang. No Doubt wird voraussichtlich im Mai und Juni 2026 als Headliner einer Sphere-Residency mit 18 Shows auftreten. (Tickets erhalten Sie hier!) Nur noch fünf Monate, bevor seine Band Las Vegas übernimmt, setzte sich Kanal mit ihm zusammen Folge’s Nicole Alvarez bei Gold-Diggers LA, um über die Sphere-Vorbereitung, Coachella-Erinnerungen und seine neue Leidenschaft für Film- und Fernsehmusik zu sprechen.

Holen Sie sich hier No Doubt Sphere-Tickets

Rückblickend auf Coachella erinnert sich Kanal, wie er sich als „der coolste Vater der Welt“ fühlte, als er seinen Kindern erzählte, dass sie mit Olivia Rodrigo spielen würden. Dennoch ist es ihre Reaktion nach der Show, die ihm im Gedächtnis geblieben ist: „Wir trinken Tequila zum Feiern, und jemand klopft an die Tür und sagt: ‚Ihre Kinder sind hier draußen und weinen.‘ Und ich dachte: ‚Oh nein, was ist los?‘ Und sie kamen herein und waren einfach überwältigt von der Freude und davon, wie groß es war, und es war einfach wunderschön. Am Ende hat Gwen den Moment gefilmt, in dem sie auf mich zukamen und mich umarmten, und das wird mir für immer in Erinnerung bleiben.“

Was die Zukunft angeht, so sind die Sphere-Auftritte für No Doubt aufregend, aber Kanal gibt zu, dass es sich um eine „entmutigende“ Vorbereitungsarbeit handelt. „Wir haben den kreativen Prozess vor Monaten begonnen und sind jetzt mittendrin“, sagt er. „Man denkt, dass man viel Zeit hat, aber das ist nicht der Fall, und man muss wirklich im Voraus Entscheidungen treffen, damit sie mit der Erstellung des Inhalts beginnen und ihn in der sehr hohen Auflösung rendern können, die sie für diesen Ort benötigen.“ Glücklicherweise einigte sich die Band schnell auf die Setlist und war bereits mit der kreativen Leitung vertraut Baz Halpin, mit dem sie auf ihrer Tour 2009 zusammengearbeitet haben und der auch bei U2- und Backstreet Boys‘ Sphere-Shows mitwirkte.

Kanal hat in den letzten Jahren auch als Komponist in Hollywood gearbeitet und für Fernsehsendungen gearbeitet Alleinstehende betrunkene Frau Und Gangwechselund der Netflix-Film 2022 Lila Herzen. Er spricht darüber, wie sein Komponistenfreund Blake Neely ihn in die Welt der Partitur brachte und wie es war, ihn als Mentor zu haben Lila Herzen. „Nachdem wir das Projekt abgeschlossen hatten – und das war großartig – fragte ich: ‚Okay, cool! Was machen wir als nächstes?‘ Er sagt: „Wir machen als nächstes nichts.“ Du musst dein eigenes Ding finden.‘ Und dann dachte ich: „Oh, Scheiße.“ Alles klar.‘ Also habe ich mich einfach da rausgestellt …“

Sehen Sie sich alles an, was Tony Kanal über die Rückkehr von No Doubt, ihre Sphere-Konzerte und seine Arbeit als Komponist zu sagen hat, indem Sie sich das Video oben ansehen (oder über YouTube).