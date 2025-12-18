Es ist Zeit für ein weiteres Abenteuer auf Pandora, wie das von James Cameron Avatar Die Serie wird mit der Veröffentlichung von fortgesetzt Avatar: Feuer und Asche. Der dritte Film der epischen Science-Fiction-Reihe folgt auf die Veröffentlichung von 2009 Avatar und 2022 Avatar: Der Weg des Wassersund wenn es schon eine Weile her ist, seit Sie sich das letzte Mal mit dieser Welt beschäftigt haben, werden Sie vielleicht überrascht sein, wie seltsam die Überlieferungen dieser Serie werden.

Da der neue Film also keine „Zuvor am…“-Zusammenfassung enthält, war dies der Fall 16 Jahre Seit der Premiere des ersten Films finden Sie hier eine FAQ, die alle brennenden Fragen beantworten soll, die jemand stellen könnte, bevor er ihn sieht Feuer und Asche. Dazu gehört, wie sich ein gelähmter Marine überhaupt auf einem fremden Planeten befand, die Grundlagen der Na’vi-Biologie und warum genau Sigourney Weaver in den Fortsetzungen einen Teenager spielt.

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält (offensichtlich). Spoiler für Avatar Und Avatar: Der Weg des Wassers.)

Beginnen wir mit den Grundlagen. Was genau Ist ein Avatar?

Lange bevor James Cameron jemals einen Oscar gewann, wurde der Begriff „Avatar“ (abgeleitet von einem Sanskrit-Wort) häufig für eine Spielerfigur in einem Videospiel verwendet: Im Grunde war es der Stellvertreter des Spielers in der Spielwelt.

Der Avatar In Filmen geht es um Videospiele?

Ziemlich weit davon entfernt, aber es gibt definitiv einen Inspirationspunkt. Und einige der CGI-Action in den späteren Filmen tut Ähnlichkeit mit Zwischensequenzen in Videospielen aufweisen. Natürlich gibt es auch Videospiele, in denen man den Avatar eines Avatars spielen kann Avatar.

Worum geht es also in den Filmen?

Der erste Avatar Der Film beginnt im Jahr 2154, als der querschnittsgelähmte Marine Jake Sully (Sam Worthington) den Planeten Erde verlässt und sich auf eine fremde Welt namens Pandora begibt.

Ist das Leben auf der Erde im Jahr 2154 scheiße?

Tatsächlich haben wir die Erde bisher noch in keinem der Bilder gesehen Avatar Filme (abgesehen von einigen gelöschten Szenen aus dem ersten), aber ja, in Camerons Zukunft stellt sich heraus, dass die jahrzehntelange Behandlung des Planeten wie eine Mülltonne ihn nahezu unbewohnbar gemacht hat. Daher das Interesse der Menschheit, Welten wie Pandora zu kolonisieren.

Verwandtes Video

Der konkrete Grund, warum Jake nach Pandora geht, ist, dass sein eineiiger Zwillingsbruder Tommy ein Wissenschaftler war, der an der ganzen Pandora-Kolonisierungssache beteiligt war. Als Teil davon wurde Tommy geklont, um einen – Sie ahnen es schon – Avatar zu erschaffen, der aus einer Kombination menschlicher DNA und Na’vi-DNA bestand.

Und die Na’vi sind…

Pandoras Äquivalent zu den Menschen, außer dass sie (meistens) blau, viel größer und stärker sind und in Harmonie mit dem Planeten und seinen Mitgeschöpfen leben. Die Ähnlichkeit, die sie möglicherweise mit indigenen Kulturen auf der Erde haben, scheint kein Zufall zu sein.

Du hast immer noch nicht wirklich erklärt, was Avatare sind.

In diesem speziellen Kontext ähneln Avatare weitgehend Na’vi und wurden geschaffen, damit Menschen direkt mit den Einheimischen interagieren können, in der Hoffnung, mit ihnen bei diesen Kolonisierungsbemühungen zusammenzuarbeiten. Der große Vorteil eines Avatars besteht darin, dass Menschen nicht in der Lage sind, die Luft der Pandora auf natürliche Weise zu atmen – wenn man nach draußen geht, ist ein Atemschutzgerät erforderlich, es sei denn, man möchte ersticken. Na’vi haben dieses Problem nicht.

Avatare ähneln „weitgehend“ Na’vi? Was ist der große Unterschied?

Avatare (und andere Klone ähnlicher Art) haben vier Finger und einen Daumen an jeder Hand, während Na’vi drei Finger und einen Daumen haben. Es ist subtil genug, dass es mir persönlich erst aufgefallen ist, als ich den ersten Film bei seiner IMAX-Neuveröffentlichung 2022 noch einmal gesehen habe. In den Fortsetzungen kommt es etwas mehr zur Sprache.

Wie funktioniert also die ganze Avatar-Sache?

Menschen steuern ihre Avatare über eine neuronale Fernverbindung und wachen wieder an der Heimatbasis auf, wenn ihr Avatar einschläft oder wenn die Verbindung aus einem anderen Grund unterbrochen wird. Die Erstellung von Avataren kostet viel Geld und kann nur von der Person kontrolliert werden, die aus ihrer DNA geklont wurde. Nachdem Tommy Sully unerwartet getötet wurde, rekrutierte die Resources Development Administration (der Megakonzern hinter all dem) Jake an Tommys Stelle.

Sie sagten, Jake sei ein Marine. Sie erwarten nicht, dass er sich mit Naturwissenschaften beschäftigt, oder?

Nein! Während die anderen Wissenschaftler auf dieser Mission – angeführt von Dr. Grace Augustine (Sigourney Weaver) – auf eine friedliche Allianz hoffen, möchte Militärführer Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang), dass Jake als Krieger das Na’vi-Volk infiltriert. „Du musst etwas über diese Wilden erfahren, ihr Vertrauen gewinnen. Finden Sie heraus, wie ich ihre Kooperation erzwingen oder sie hart treffen kann, wenn sie es nicht tun“, sagt er auf eine äußerst entspannte Art.

Sie haben erwähnt, dass Jake querschnittsgelähmt ist. Vermutlich ist sein Avatar das nicht?

Richtig, und Jake ist verständlicherweise begeistert von der Möglichkeit, wieder laufen und rennen zu können. Quaritch verspricht Jake auch, dass er, wenn ihre Mission erfolgreich ist, dafür sorgen wird, dass Jake die notwendige Operation durchführt, um seine menschliche Wirbelsäule zu reparieren. Für Jake also ein noch größerer Anreiz, sich mit den Na’vi zu verbinden.

Wie schafft er das am Ende?

Nun, die Kurzfassung ist, dass er etwas Dummes tut, fast von der örtlichen Fauna getötet wird und von Neytiri (Zoe Saldaña), der Tochter des örtlichen Clanführers, gerettet wird. Neytiri hält ihn für einen Idioten, willigt jedoch widerwillig ein, ihm die Tricks von Pandora zu zeigen.

Vermutlich verlieben sich diese beiden verrückten Kinder?

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Jake verliebt sich auch in die natürliche Pracht der Pandora und um zum Ende dieses zwei Stunden und 42 Minuten langen Films zu springen, führt er schließlich eine Na’vi-Rebellion gegen die menschlichen Kolonisatoren an. Zu Jake gesellen sich einige menschliche Verbündete, darunter die oben erwähnte Dr. Grace Augustine und einige der anderen Wissenschaftler, und leider gehört auch Grace zu den Opfern der Schlacht. Allerdings werden die unwillkommenen menschlichen Kräfte tatsächlich vom Planeten vertrieben, so dass Pandora in relativer Ruhe zurückbleibt. Und Jake hat die Freiheit, sich voll und ganz der Lebensweise der Na’vi zu widmen.