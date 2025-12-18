Die Oscars werden ab 2029 ihre langjährige Heimat bei ABC verlassen und exklusiv auf YouTube ausgestrahlt.

Im Rahmen eines neuen Mehrjahresvertrags werden die Academy Awards bis 2033 weltweit kostenlos auf YouTube und auf YouTube TV in den USA gestreamt. Zusätzlich zur Preisverleihung selbst wird YouTube Berichterstattung über den roten Teppich, Inhalte hinter den Kulissen, die Ankündigungen der Oscar-Nominierungen, den Governors Ball, die Governors Awards, das Mittagessen der Oscar-Nominierten, die Scientific and Technical Awards, Interviews mit Academy-Mitgliedern und Filmemachern sowie andere verwandte Inhalte streamen.

Dieser Deal markiert das Ende der fünf Jahrzehnte langen Laufzeit der Oscar-Verleihung auf ABC, wo sie seit 1976 ausgestrahlt wird. Seitdem sind die Oscar-Verleihungen zu einem bahnbrechenden Fernsehereignis geworden, das von zig Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt verfolgt wird.

Die höchsten Einschaltquoten erreichte die Zeremonie im Jahr 1998, als über 57 Millionen Menschen die Zeremonie von James Cameron sahen Titanic Gewinnen Sie den Preis für den besten Film und 10 weitere Auszeichnungen. Seitdem sind die Einschaltquoten gesunken und die Oscar-Verleihung 2025 wurde von 19,69 Millionen Zuschauern verfolgt.

Im Jahr 2025 wurde die Zeremonie auch zum ersten Mal live übertragen, wobei ABC und Hulu die Übertragung teilten. Jetzt ist Live-Streaming die Zukunft, die auf Hollywoods größtem Abend wartet.