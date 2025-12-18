James Cameron hat ein tiefes Einfühlungsvermögen in die Natur, wie jeder, der jemals zugesehen hat Avatar Der Film kann es dir sagen. Der Oscar-prämierte Regisseur ging bei der Produktion seines Films von 1989 noch einen Schritt weiter als die meisten anderen Der Abgrundoffenbarend zu Der Hollywood-Reporter dass er am Set eine Ratte wiederbelebte, um ihr Leben zu retten.

Im Film gibt es eine Demonstration, bei der eine Ratte in sauerstoffhaltiges Wasser getaucht wird (eine echte, wenn auch experimentelle Technologie). Zum Filmen der Sequenz wurden fünf Ratten verwendet, die alle überlebten. Es kam jedoch zu einer knappen Auseinandersetzung mit einem von ihnen, was dazu führte, dass Cameron Erste Hilfe leistete.

Im THR Im Interview erzählt Cameron weiter, dass er die Ratte „Beanie“ nannte und sie anschließend als Haustier hielt. „Beanie und ich haben uns bei der ganzen Sache gut verstanden“, sagte er. „Ich habe ihm das Leben gerettet. Wir waren Brüder. Er saß immer auf meinem Schreibtisch, während ich schrieb Terminator 2und er lebte bis ins hohe Alter. Er schien nicht besonders traumatisiert zu sein, obwohl ich weiß, dass der Film in Großbritannien wegen „Tierquälerei“ verboten ist.“

Es stimmt: Britische Bearbeitungen von Der Abgrund Ich habe diese Szene weggelassen und der Film wurde aus diesem Grund kürzlich von Disney+ in Großbritannien entfernt. Vielleicht ist Cameron deshalb dazu übergegangen, mit den in seinem Film gezeigten CGI-Tieren zu arbeiten Avatar Filme, mit dem bemerkenswert dunklen Avatar: Feuer und Asche Ankunft im Kino am Freitag, 19. Dezember.