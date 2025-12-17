Lambrini Girls haben es sich zur Aufgabe gemacht, sich für die Stimmlosen einzusetzen, und erhöhen dabei die Standards ihrer Altersgenossen. Die Band besteht aus der Sängerin und Gitarristin Phoebe Lunny und der Bassistin Selin Macieira-Boşgelmez. Folgeist der Rookie des Jahres – wettert oft gegen das System, den Mann und jede mögliche Instanz von Autorität. Lambrini Mädchen Wer hat die Hunde rausgelassen? Die Debüt-LP, eines der besten Alben des Jahres, strotzt nur so vor Haltung, Zorn und Empörung, während das Paar im Umgang mit einer ungerechten Welt zurechtkommt.

Holen Sie sich hier Lambrini Girls-Tickets

In unserem Rookie of the Year-Videointerview sagt Macieira-Boşgelmez, dass sie sich teilweise von den demonstrativen Aktionen des internationalen Rappers Bad Bunny inspirieren lässt. „Bad Bunny ist einer der Mainstream-Künstler, der Politik in seine Musik einbringt, und er nutzt seine Macht als Weltstar, um ein Licht auf die Auswirkungen des Kolonialismus und der amerikanischen Besatzung in Puerto Rico zu werfen“, sagt Macieira-Boşgelmez. „Ich denke, das ist wirklich kraftvoll und ich glaube nicht, dass es in der Popmusik so viele Beispiele gibt, die das tun.“

Wer hat die Hunde rausgelassen? ist der Versuch der Lambrini Girls, die verwobenen Muskeln von Patriarchat, Kapitalismus und Kolonialismus auszuweiden; Laut Lunny „brennt die Welt.“ Aber sie freut sich darauf, mit purer Kreativität und einem bewusst gesunden Maß an Intensität den Startschuss für eine freiere Zukunft zu geben. „Ich würde die Leute gerne verärgern“, sagt Lunny. „Lassen Sie sie Fragen zu bestimmten Themen stellen, denen sie möglicherweise gleichgültig gegenüberstehen. Ich möchte, dass die Menschen mobilisieren. Und Menschen, die von den Themen, über die wir in unseren Liedern singen, betroffen sind, möchte ich dafür sorgen, dass sich die Menschen bestätigt fühlen und sich weniger allein fühlen.“

Sehen Sie sich das Interview oben (oder auf YouTube) an und lesen Sie die vollständige Titelgeschichte zum Rookie of the Year. Die Lambrini Girls werden nächstes Jahr beim Coachella auftreten, gefolgt von einer Reihe von Tourdaten in Nordamerika und einem Auftritt bei Bonnaroo. Tickets erhalten Sie hier.

Schauen Sie sich unbedingt unseren vollständigen Geschäftsbericht 2025 an, um weitere exklusive Interviews und Best-of-Listen zu erhalten, darunter die 200 besten Songs des Jahres.