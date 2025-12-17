Wilco hat das komplette Line-up für 2026 für ihr Solid Sound Festival vorgestellt, das vom 26. bis 28. Juni 2026 im MASS MoCA in North Adams, Massachusetts, stattfinden wird. Neben mehreren Headliner-Sets von Wilco umfasst das Programm ein Solo-Set von Frontmann Jeff Tweedy und Auftritte von The Breeders, Gang of Four und Billy Bragg.

Weitere Künstler, die bei Solid Sound 2026 auftreten, sind Ryan Davis & The Roadhouse Band, Rich(ard) Dawson, SG Goodman, L’Rain, Sharp Pins, Hannah Cohen und The Messthetics sowie James Brandon Lewis. Die vollständige Aufstellung finden Sie weiter unten.

Drei-Tages-Pässe sind jetzt hier zum Preis von 324 US-Dollar (vor Gebühr) für Erwachsene und 79 US-Dollar für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren erhältlich.

Wie bereits angekündigt, wird der Freitag von Wilco und Bragg geprägt sein, die ihr gemeinsames Werk 1998 und 2000 aufführen Meerjungfrau Avenue Alben zum ersten Mal vollständig.

Das nicht-musikalische Programm des Festivals umfasst John Hodgmans Comedy Cabaret, Poster-Siebdruckdemos mit Ghost-Town sowie eine Vorführung und Frage-und-Antwort-Runde für Mikael Jorgensens neuen Film über Bob James.

Vor dem Festival wird Tweedy das Jahr 2026 mit einer viertägigen Residenz im Largo at The Coronet in LA eröffnen, bevor er sich Wilco zum Sky Blue Sky Festival der Band in Mexiko anschließt. Tweedy wird sein arbeitsreiches Jahr mit einer Februar-Tournee durch Großbritannien/Europa (Tickets erhalten Sie hier) und einer Nordamerika-Tournee (Tickets erhalten Sie hier) fortsetzen, die zum Solid Sound Festival führt. Die vollständigen Einzelheiten finden Sie weiter unten.

Jeff Tweedy Tourdaten 2026:

01/04 – Los Angeles, CA @ Largo im The Coronet

01/05 – Los Angeles, CA @ Largo im The Coronet

01/07 – Los Angeles, CA @ Largo im The Coronet

01/08 – Los Angeles, CA @ Largo im The Coronet

02/07 – Lissabon, PT @ Capitólio

18.02. – A Coruña, ES @ Teatro Colón

02/10 – San Sebastian, ES @ Kursaal

02/11 – Madrid, ES @ Teatro Eslava *

02/12 – Barcelona, ​​ES @ Paral·lel 62 ^

14.02. – Paris, FR @ Alhambra #

15.02. – Genf, CH beim Antigel Festival

17.02. – Antwerpen, BE @ De Roma #

18.02. – Utrecht, NL @ TivoliVredenburg ^

20.02. – London, Großbritannien @ Islington Assembly Hall *

21.02. – London, Großbritannien @ Islington Assembly Hall ^

03/10 – Des Moines, IA @ Hoyt Sherman Place ^

03/11 – Omaha, NE @ The Waiting Room *

13.03. – Denver, CO @ The Ogden Theatre #

14.03. – Santa Fe, NM @ The Lensic ^

16.03. – Phoenix, AZ @ The Van Buren *

17.03. – Tucson, AZ @ La Rosa Tucson #

20.03. – Los Angeles, CA @ The Belasco ^

21.03. – Los Angeles, CA im United Theatre am Broadway *

22.03. – Ventura, CA @ The Ventura Theatre #

24.03. – Santa Cruz, CA @ The Rio Theatre ^

25.03. – San Francisco, CA @ The Fillmore *

26.03. – San Francisco, CA @ The Fillmore #

27.03. – Napa, CA @ Uptown Theatre ^

29.03. – Redding, Kalifornien @ Cascade Theatre *

30.03. – Eugene, OR @ Shedd Jaqua Concert Hall #

31.03. – Portland, OR @ Revolution Hall #

04/01 – Portland, OR @ Revolution Hall ^

04/02 – Seattle, WA @ The Moore Theatre *

04/04 – Vancouver, BC @ Commodore Ballroom #

04/05 – Victoria, BC @ Royal Theatre ^

04/07 – Missoula, MT @ The Wilma *

04/08 – Great Falls, MT @ The Newberry #

04/09 – Bozeman, MT @ The ELM ^

29.05. – Chicago, IL @ Vic Theater

30.05. – Chicago, IL @ Vic Theater

28.06. – North Adams, MA beim Solid Sound Festival

* = mit Macie Stewart

^ = Sima Cunningham

# = Liam Kazar

Wilco 2026 Tourdaten:

15.01.–18.01. – Riviera Maya, MX beim Sky Blue Sky Festival

26.-27.06. – North Adams, MA beim Solid Sound Festival

13.08. – Oslo, NO @ Oya Festival

14.08. – Kopenhagen, DK @ Syd für Solen