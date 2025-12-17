Romy und Jake Reiner, Kinder des verstorbenen Rob Reiner und Michele Singer, haben eine Erklärung zum „schrecklichen und verheerenden Verlust“ ihrer Eltern abgegeben, nur wenige Tage nachdem ihr Bruder Nick Reiner im Zusammenhang mit den Todesfällen wegen Mordes angeklagt wurde.

„Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir jeden Moment des Tages erleben, nicht einmal annähernd beschreiben“, beginnt die Erklärung. „Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern Rob und Michele Reiner sollte niemand jemals erleben. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde.“

Weiter heißt es: „Wir sind dankbar für das große Beileid, die Freundlichkeit und die Unterstützung, die wir nicht nur von Familie und Freunden, sondern von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten erhalten haben. Wir bitten jetzt um Respekt und Privatsphäre, um Spekulationen, die mit Mitgefühl und Menschlichkeit gemildert werden, und darum, dass unsere Eltern für das unglaubliche Leben, das sie geführt haben, und die Liebe, die sie gegeben haben, in Erinnerung bleiben.“