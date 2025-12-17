Etwas Seltsames passiert mit den Konzertkarten, und das merkt jeder, der dieses Jahr ein Konzert besucht hat.

Ich habe es letzten Frühling bei einer Lucy Dacus-Show bemerkt. Im Januar gingen die Tickets für die „Forever Is a Feeling“-Tour von Dacus in den Verkauf und ich kämpfte in den Schützengräben des Ticketmasters um ein Solo-Ticket für die Radio City Music Hall – ein Paar konnte ich nicht bekommen. Der Preis: 82 $.

Als Dacus einen zweiten Termin bei Radio City hinzufügte, konnte meine Freundin zwei Karten näher an der Bühne ergattern, und ich zahlte ihr einen Sitzplatz im Wert von 98 US-Dollar zurück, weil ich dachte, ich könnte meinen Sitzplatz für 82 US-Dollar weiterverkaufen. Aber das konnte ich nicht – nicht in den folgenden Wochen und Monaten, nicht einmal, als ich den Preis auf 20 US-Dollar unter den Preis senkte, den ich bezahlt hatte.

Nachdem mein Freund krank geworden war, ging ich schließlich alleine zu beiden Shows, und an beiden Abenden konnte ich ein Dutzend oder mehr Reihen nach oben rücken, um freie Plätze neben verschiedenen Freunden im Publikum einzunehmen, die mir SMS über offene Plätze in der Nähe schickten. Am ersten Abend blieb die ganze Reihe hinter mir leer. Dennoch warb das Festzelt als ausverkauft.

Meine Erfahrung war keine Ausnahme, weder wegen des Preises noch wegen meiner Unfähigkeit, die Sitze weiterzuverkaufen. Die Preise für Konzertkarten liegen mittlerweile im Durchschnitt bei über 100 US-Dollar und können bei Megastars wie Beyoncé und Taylor Swift Tausende erreichen. Bei Tourankündigungen beeilen sich sowohl Fans als auch Scalper, teure Tickets zu ergattern – aber nach dem anfänglichen Ansturm kann es sein, dass die verbleibenden Tickets nicht verkauft werden, ebenso wie der Weiterverkauf von Tickets. Sie haben wahrscheinlich die Schlagzeilen darüber gesehen, dass Beyoncé-Tickets auf 55 US-Dollar gesunken sind – und dennoch brachten die ersten fünf Nächte der „Cowboy Carter“-Tour den Rekord von 55 US-Dollar ein Million.

Es ist einfach eine Tatsache, dass Konzertkarten heute teurer sind als noch vor ein paar Jahren. Laut Daten von Pollstar erreichten die Konzertkartenpreise für die Top 100 weltweiten Tourneen im Jahr 2024 einen Rekorddurchschnitt von 135,92 US-Dollar, was einem Anstieg von 41,3 % gegenüber 2019 entspricht. Im Jahr 2025 sank der Durchschnitt leicht auf 132,62 US-Dollar – ein Rückgang von 2,4 % gegenüber dem Höchststand des Vorjahres, aber immer noch deutlich über den Niveaus von 2022 und 2023.

Der Großteil dieses Geldes fließt nicht in die Taschen der Künstler, insbesondere nicht bei Künstlern, die keine Superstars sind. Anfang des Jahres ergab eine Umfrage von Ditto, dass 82,1 % der unabhängigen Künstler angaben, sie könnten sich eine Tournee nicht leisten, und 58,3 % gaben an, dass sie Tourneemöglichkeiten ausschließlich aus finanziellen Gründen abgelehnt hätten. Wenn die Konzertpreise steigen, die Künstler aber Probleme haben, was um alles in der Welt ist dann los?

„Richtige Dimensionierung“

Offensichtlich ist zwischen 2019 und 2025 etwas Großes passiert: COVID. Die Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen führten dazu, dass viele Künstler geplante Tourneen in den Jahren 2020 und 2021 absagen oder verschieben mussten. In den Jahren 2022 und 2023 kam es dann zu einer Explosion von Live-Tourneen – darunter mehrere Superstar-Künstler wie Taylor Swift und Beyoncé, die seit fünf Jahren oder länger nicht mehr auf Tour gegangen waren.

Brent Lippincott, Booking-Agent und Mitbegründer der unabhängigen Musik-Booking-Agentur Good Direction, sagt, dass sich die Live-Musikbranche nach dem Post-COVID-Boom derzeit in einer Phase der „richtigen Dimensionierung“ befinde. Nach der Lockerung der Pandemiebeschränkungen „gab es diesen wahnsinnigen Ansturm, wieder rauszugehen und Dinge zu unternehmen, und ich denke, das hat ein falsches Sicherheitsgefühl in Bezug auf die Branche geschaffen“, erklärt er. „Es gab die Idee, dass wir einfach weiter die Preise erhöhen könnten und die Leute würden sie zahlen, und die Branche würde weiter wachsen und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen.“

Der rasende Ansturm verursachte auch ein weiteres Problem: Es sind einfach so viele Künstler mit sich überschneidenden Fangemeinden auf Tour, dass sich nur die wohlhabendsten Fans (oder diejenigen, die am meisten bereit sind, Schulden aufzunehmen) es sich leisten können, zu allen zu gehen. Beispielsweise spielten Kendrick Lamar und SZA, Beyoncé sowie The Weeknd und Playboi Carti im vergangenen Frühjahr innerhalb eines einzigen Monats in der MetLife Arena in New Jersey. „Fans müssen sagen: ‚Ich liebe Kendrick, ich liebe Beyoncé, aber ich kann mir beides nicht leisten. Zu welchem ​​soll ich gehen?‘“, sagt Clayton Durant, außerordentlicher Professor für Musikwirtschaft an der Roc Nation School of Music, Sports & Entertainment der Long Island University und Gründer der Musikberatungsfirma CAD Management.

Das gilt auch für kleinere Acts: „Es ist sehr schwierig, in einem großen Markt wie Los Angeles, Nashville, Chicago oder New York auf Tour zu gehen, weil jeden Abend etwa 30 bis 40 Shows mit Eintrittskarten stattfinden“, sagt Ryan Vaughn, unabhängiger Künstlermanager bei Head Bitch Music und ehemaliger Tour-Schlagzeuger. „Das Publikum ist extrem verwässert, weil es zu viele Möglichkeiten gibt und es immer schwieriger wird, den Lärm zu durchdringen und die Leute dazu zu bringen, sich die Show anzusehen. Leider gibt es im Moment zu viel Angebot und nicht genug Nachfrage.“

Das bedeute, dass die Antwort manchmal einfach sei, sagt er: „Alter, geh einfach nicht auf Tour.“