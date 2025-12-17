Der Jahresbericht von Consequence endet mit den Ergebnissen unserer Leserumfrage 2025 und beleuchtet, was unsere Leser für das Beste des Jahres 2025 halten. Nachfolgend sehen Sie, was Sie zu den besten Alben, Songs, Bands, Künstlern, TV-Shows und Filmen des Jahres gewählt haben. Dann sehen Sie sich an, wie wir die Dinge mit unseren 50 besten Alben des Jahres, den 25 besten Filmen des Jahres usw. eingestuft haben die 200 besten Songs des Jahres sowie unsere Features zum Künstler und zur Band des Jahres.

Seien wir ehrlich – Meinungen auszutauschen ist, als würde man die Ereignisse noch einmal erzählen verrückt Traum, den du letzte Nacht hattest. Es interessiert Sie nur, ob es von Ihnen selbst oder von jemandem kommt, der Ihnen am Herzen liegt. Oder wenn es um Sex geht, weckt das normalerweise auch ein gewisses Interesse.

Nun, wissen Sie was? Tatsächlich liegen uns SIE und Ihre Meinung sehr am Herzen! Obwohl wir bereits unsere Liste der besten Alben, Songs, Filme und Fernsehsendungen des Jahres 2025 zusammengestellt haben, wussten wir, dass das Jahr nicht vollständig sein würde, ohne unseren lieben Lesern einen Ort zu geben, an dem sie ihre Meinungen zusammentragen können. Nehmen Sie an unserer Leserumfrage 2025 teil, der perfekten Gelegenheit für Sie, uns mitzuteilen, wie richtig und/oder falsch wir das ganze Jahr über lagen.

Und sagen Sie uns, dass Sie es getan haben! Von der Zustimmung zu uns über die Großartigkeit von Acts wie Rosalía, Clipse, Deftones und Turnstile sowie Titeln wie Eine Schlacht nach der anderen, Sünder, AbfindungUnd Pluribusum Ihre Liebe zu Hayley Williams zu teilen Ego-Tod auf einer Junggesellenparty und „Mangetout“ von Wet Leg haben Sie wieder einmal bewiesen, dass Ihr Geschmack unübertroffen ist. Also, hey, gute Arbeit, alle zusammen!

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was Sie zu den fünf besten Alben des Jahres, den fünf besten Songs des Jahres, den fünf besten Filmen des Jahres und den fünf besten Fernsehsendungen des Jahres ausgewählt haben. Sie haben auch bewertet, wer Ihrer Meinung nach der Künstler des Jahres und welcher Act die Band des Jahres war. Unterwegs gab es einige Bindungen, also geht es darum, die Liebe zu verbreiten!

Unterhalb Ihrer Rangliste finden Sie auch eine Zusammenfassung aller unserer Auszeichnungen und Titelgeschichten für das Jahr 2025. Schauen Sie sich diese sowie den Rest unseres Geschäftsberichts 2025 unbedingt an. Und – es ist kitschig, aber wir wären nachlässig, es nicht zu sagen – Danke für ein wundervolles Jahr 2025 und auf weitere großartige Medien und starke Communities im Jahr 2026.