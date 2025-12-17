Der Disney-eigene Veranstaltungsort fühlte sich richtig anwie sie sich selbst als „sehr Disney“ beschreibt, nahm sich sogar einen Moment Zeit, um einen Stitch-Stoff zu enthüllen, den sie nach Japan mitgebracht hatte. Das Produktionsteam diskutierte zwar darüber, den Hausorganisten des El Cap an diesem Abend spielen zu lassen, erkannte jedoch, dass er ihrem Eröffnungskonzert und anschließend ihrem eigenen Auftritt vorangehen würde, „sie meinten, das sei eine Menge Show für Show.“ Sie hätte vielleicht den Organisten hinzugezogen, wenn „es nur eine normale Stand-up-Show gewesen wäre. Aber ja, wegen der Aufnahme haben wir uns dagegen entschieden.“

Um das Erlebnis noch spezieller zu machen, dekorierte das Team die Lobby des Theaters, um ein „Museumserlebnis“ von Okatsukas Leben zu schaffen, indem es die Wände, an denen normalerweise Filmplakate aufgehängt würden, für eine Galerie mit Fotos aus ihrem Leben nutzte. (Bei vielen davon handelt es sich um die gleichen Fotos, die im Abspann des Specials auf Hulu zu sehen waren.) „Es war die Geschichte meiner Geschichte, wie ich Amerikanerin wurde, und die dazu führte, dass ich am El Capitan auftrat. Es ist wie meine L.A.-Geschichte.“

Ästhetik ist Okatsuka wichtig, da sie sich mehr Mühe mit ihrem Auftritt auf der Bühne gibt als „meine männlichen Kollegen, die vielleicht nur Jeans und ein Hemd tragen und damit zufrieden sind.“ Ihr Ansatz, sagt sie, besteht darin, „wenn möglich zu versuchen, das Gefühl, ein Kunstmuseum zu sein, mit Comedy zu verbinden. Ich denke über interessante Schnitte nach, vielleicht kräftige Farben. Aber sie müssen zum Hintergrund des Ortes passen, an dem ich auftrete, ohne dass es zu sehr ablenkt.“

Ohrringe erfordern sorgfältige Überlegungen, denn wenn die Kamera in Nahaufnahme ist und sich ihre Ohrringe stark bewegen, „werden Sie nicht auf das hören, was ich sage. Sie werden nur auf die Ohrringe achten.“ Und auch der Komfort spielt eine Rolle: „Mir ist die Temperatur heiß, und ich bewege mich viel, während ich Sport treibe.“

Es gibt auch ihren charakteristischen Schalenschnitt. In VaterOkatsuka scherzt darüber, dass sie sich wünschte, sie könnte sich die Haare wachsen lassen – etwas, von dem sie bestätigt, dass es nicht nur ein Witz für die Show ist. „Meine Drag-Queen-Freunde sagen: ‚Machen Sie einfach eine Perücke aus dem Schalenschnitt und tragen Sie sie dann, wenn Sie auftreten.‘ Und ich denke, das könnte ich tun. Das wäre wunderbar. Aber ich versuche so viel wie möglich zu üben, auf und neben der Bühne authentisch zu sein. Daher wäre es für mich schwer, da oben zu sein und zu wissen, dass ich eine Perücke trage.

Außerdem fügt sie hinzu: „Wer weiß, ich bin eine Art körperlicher Performer. Vielleicht klappt es und dann muss ich darüber reden.“ Auch wenn sie sich bis zu einem gewissen Grad mit dem Aussehen nicht zufrieden fühlt, sagt sie, dass ihr viele Leute gesagt haben, dass wir Sie unterstützen werden, wenn sie sich dazu entschließt, es herauszuarbeiten.

Da sie kürzlich neue Merchandise-Artikel mit dem Schalenschnitt kreiert hat, ist sie der Meinung, dass eine Änderung nicht zu früh erfolgen kann. „Ich meine, ich muss genauso aussehen wie meine Hemden, oder?“ sie lacht. Sie überlegt jedoch: „Vielleicht werde ich bis zum Ende dieser Tour etwas unternehmen. Der Pony bleibt zum Beispiel, aber der Rest ist etwas länger – um eine neue Ära oder so etwas anzudeuten.“

„Ich vermisse einen Pferdeschwanz“, fügt sie wehmütig hinzu.

Es geht jedoch nicht nur um ihre Haare. Es geht darum zu wissen, wer sie als Komikerin sein möchte. „Jedes Jahr und jede Show wird es schwieriger, authentisch zu bleiben, wenn das Publikum wächst“, sagt sie. „Wenn Ihnen mehr Leute vorgestellt werden, wird auch Ihr Publikum größer – es besteht also nicht mehr wie früher nur zu 70 % aus Frauen. Und das bedeutet einfach, dass Sie mehr Menschen zufriedenstellen möchten.“

Eine Sache, die Okatsuka über ihre Marke weiß, ist, dass sie nicht wirklich politischen Humor beinhaltet. „Ich hatte bereits versucht, mich damit zu beschäftigen, als ich nach meiner Stimme in der Komödie suchte. In den ersten zehn Jahren habe ich es getan.

Die neue Show, mit der Okatsuka derzeit auf Tour ist, bringt sie zurück zu ihren Wurzeln als Geschichtenerzählerin, im Gegensatz zur „Set-up/Punchline“-Komödie, wie sie es beschreibt. „Danach musste ich ziemlich schnell wieder auf die Straße.“ Vaterund das Schreiben von Witzen erfordert Zeit und Beobachtung. Es braucht lebendiges Leben.“

Übrigens hat sie einige bemerkenswerte Lebensereignisse erlebt, die einen anderen komödiantischen Ansatz erfordern, wie zum Beispiel die erste Begegnung mit einem Familienmitglied. „Das ist eine Geschichte. Es geht nicht um ‚Setup/Pointe‘“, sagt sie. „Ich erzähle Ihnen von diesem älteren Bruder, den ich noch nie zuvor getroffen habe und den ich durch meinen Vater in einem Vergnügungspark kennengelernt habe … Sie sehen also, dass es schon eine längere Sache ist Vater War.“

Wie mit VaterOkatsuka hat noch keinen Titel für ihre neue Stunde im Kopf – sie nennt sie derzeit „Big Bowl Tour“. (Daher die T-Shirts.) Sie weiß, dass sie es während ihrer US-Tournee aufnehmen wird, bevor sie die Show ins Ausland bringt. „Ich habe meinem Team gesagt, dass ich in Amerika Aufnahmen machen und dann meine internationale Tour machen muss, denn wenn ich international auf Tour bin, ändern sich meine Sachen“, sagt sie. Zum Beispiel ihr Material in Vater Dass sie Cheerleaderin ist, bedarf einer zusätzlichen Erklärung, wenn sie in Singapur oder Indonesien auftritt, denn „das gibt es dort nicht.“