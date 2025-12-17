Es gibt eine viel von Gefühlen in Avatar: Feuer und Asche. Der dritte Film in James Camerons epischer Blockbuster-Reihe beginnt ein paar Wochen nach dem zweiten Film, in dem der zum Menschen gewordene Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), seine Frau Neytiri (Zoe Saldaña) und ihre Kinder weiterhin um den Verlust ihres ältesten Sohnes Neteyam trauern, der am Ende starb Der Weg des Wassers. Von Anfang an, Feuer und Asche erspart dem Publikum nicht die Trauer dieser Charaktere und im weiteren Verlauf der Geschichte wird es noch intensiver.

Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Filmen Feuer und Asche wird von Lo’ak (Britain Dalton), dem zweitältesten Sohn von Jake und Neytiri, erzählt. Eine wohl größere Rolle in dem Film spielt jedoch der sehr menschliche Spider (Jack Champion), der der leibliche Sohn von Quaritch (Stephen Lang) ist, aber viel glücklicher unter den Na’vi lebt. Spider könnte die Sullys als seine wahre Familie betrachten, aber da es ihm nicht möglich ist, die Luft von Pandora zu atmen, hängt sein Leben von allzu fehlbarer Technologie ab. Nach einem zu vielen Schrecken mit Spiders Beatmungsgerät beschließen Jake und Neytiri, dass er bei den Menschen leben muss, die den Na’vi weiterhin freundlich gesinnt sind.

Niemand in der Familie ist glücklich über diese Entscheidung, aber Jake glaubt, dass ein Tapetenwechsel allen helfen könnte, und schlägt das Pandora-Äquivalent eines Familien-Roadtrips vor, um Spider in sein neues Zuhause zu bringen. „Das Pandora-Äquivalent eines Familien-Roadtrips“ beinhaltet die sehr coolen Luftschiffe, die Sie vielleicht aus den Trailern kennen. Leider löst die Wahl auch eine Kette von Ereignissen aus, die für die Familie Sully – und Pandora im Allgemeinen – größere Gefahren als je zuvor mit sich bringt.

Feuer und Asche Die Laufzeit beträgt drei Stunden und 17 Minuten, und man spürt es auf jeden Fall: Es ist weniger ein Film als vielmehr eine ganze Staffel einer TV-Show voller neuer Entwicklungen, die einen in Camerons Welt eintauchen lässt. Zu den vielen albernen Wunderwerken des Films gehören auch einige atemberaubende Actionsequenzen (sobald man den immerwährenden Anflug von Eau-de-Videospiel-Zwischensequenzen akzeptiert). Außerdem gibt es noch mehr von unserem guten Freund Payakan Wal Tulkun. Erraten Sie, was? Als Payakan mit den anderen Walen in Schwierigkeiten gerät, muss er zum (ich schwöre bei Eywa) Whale Court gehen. Sie sollten besser glauben, dass die Untertitel immer noch in Papyrus vorliegen.

Freuden wie „Wal Court“ werden jedoch durch die Last der Trauer und anderer Emotionen gemildert, die über dem Film hängen. Als Geschichtenerzähler beschäftigt sich Cameron oft mit der Notwendigkeit der Hoffnung und der Bedeutung der Familie, aber Feuer und Asche enthält einige Szenen, die mit dem letztgenannten Konzept in Konflikt geraten. Neytiri ist in einen ehemaligen Menschen verliebt und Mutter von Kindern mit menschlicher DNA, aber sie hat immer noch viele Vorurteile gegenüber den „Himmelsmenschen“ – was sie dazu bringt, sich mit einigen der schlimmsten Gedanken auseinanderzusetzen, mit denen Eltern konfrontiert werden können.

Der Film führt auch ein ganz neues großes Übel ein: Während bisher alle in dieser Serie vorgestellten Na’vi-Stämme zumindest eine vage Sympathie zeigten, Feuer und Asche stellt das Volk der Asche vor, angeführt von der furchteinflößenden Varang (Oona Chaplin). Warum ist Varang so furchterregend? Nun, ihr Stamm verehrt sie in einem beunruhigenden Maße, und es gibt jede Menge Pseudo-Kriegsjungen, die bereit sind, auf ihr Wort hin ihr Leben zu opfern. Außerdem hat sie keine Angst davor, einen undenkbaren Gewaltakt gegen ihresgleichen zu begehen: Sie schneidet den Na’vi die Nervenpeitsche ab, das Mittel, mit dem eine psychische Verbindung hergestellt wird.

Varang knüpft auch gerne nicht einvernehmliche psychische Verbindungen zu ihren Feinden, eine weitere bösartige Waffe, die ihr zur Verfügung steht. Es ist kaum eine Überraschung, dass sie sich am Ende zu dem immer rücksichtslosen Quaritch hingezogen fühlt – und das nicht nur wegen der Waffen, die die Menschen bereitwillig zur Verfügung stellen, die immer noch versuchen, Pandora zu kolonisieren, angeführt von Edie Falcos sachlichem General Frances Ardmore. Ja, es gibt immer noch viele Menschen, die versuchen, Pandora auf die gleiche Weise zu zerstören, wie sie die Erde zerstört haben. Sie sind hungriger denn je nach der unschätzbaren alterungshemmenden Substanz, die im Gehirn der Tulkun enthalten ist und als „Amrita“ bekannt ist. Sie sind auch sehr gespannt darauf, dass Jake als der „Terrorist“ gefangen genommen wird, der er in ihren Augen ist.

Der dritte Akt von Feuer und Asche ist wieder einmal um eine gewaltige Konfrontation zwischen den Menschen und der Tierwelt von Pandora herum aufgebaut: Es handelt sich nicht um eine komplette Neuauflage dessen, was vorher war, aber viele Elemente wirken weitgehend wie aus den beiden vorherigen Filmen recycelt, wenn auch mit einigen neuen, frischen Elementen. (Ein Wort – Sharktopus.)

Viele Feuer und Asche Die Pressevorführungen begannen mit einem Featurette, in dem Cameron und die Besetzung erklärten, dass während der Produktion keine generative KI eingesetzt wurde. Ja, die Hauptdarsteller tragen alle Motion-Capture-Anzüge, um digital gerenderte Charaktere zu spielen, aber das stimmt nicht wagen deuten darauf hin, dass sie nicht wirklich auf der Leinwand agieren. Und man muss dem Produktionsteam loben, dass es keine Schwierigkeiten bereitet, sich in diese Charaktere hineinzuversetzen, während sie all die schrecklichen Dinge verarbeiten, die ihnen widerfahren, auch wenn die CGI es zu einer Herausforderung macht, Sam Worthingtons Leistung ganz nach ihren eigenen Vorzügen zu bewerten.

Es ist diese wesentliche menschliche Note, die es Cameron und den Autoren Rick Jaffa und Amanda Silver ermöglicht, das Publikum in die gruseligsten Momente des Films hineinzuziehen. Ja, die Ausführung lässt jede Subtilität zu, aber Subtilität war nie ein bestimmender Aspekt dieses Franchise. Von der Musik über die visuelle Gestaltung bis hin zu den Emotionen ist immer alles laut. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Camerons Botschaft selbst von den am meisten abgelenkten Zuschauern verstanden wird.

Cameron hat der Welt zweimal ein Ende bereitet Der Terminator Filme, schilderten die wahre Tragödie der Titanic und erkundeten die Schrecken der Ehe und Mutterschaft mit Wahre Lügen Und Außerirdische. Doch im Vergleich: Feuer und Asche findet, dass er keine Angst davor hat, in den dunkelsten Ecken der menschlichen Seele herumzuwühlen.

Dass Cameron sich an diesem Punkt seiner Karriere mit schwereren Themen befassen möchte, zeugt von seinem Ehrgeiz als Geschichtenerzähler und weckt echte Vorfreude auf das, was als nächstes kommen könnte. Wenn man jedoch das Budget dieser Filme bedenkt, könnte die Therapie billiger sein.

Avatar: Feuer und Asche kommt am Freitag, den 19. Dezember in die Kinos. Schauen Sie sich den Trailer unten an.