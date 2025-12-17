In einem Tributbeitrag sagte Jerry Seinfeld, dass Rob Reiner „den größten Einfluss auf meine Karriere hatte“.

Seinfeld würdigte den legendären Regisseur und Schauspieler nur wenige Stunden nach seinem Tod am Sonntag und würdigte Reiner, dass er seine mittlerweile legendäre Sitcom in ihren Anfängen vor der Einstellung bewahrt habe. Der Geschichte zufolge bürgte Reiner gegenüber den NBC-Führungskräften persönlich für die Show.

„(Seinfeld) hätte es ohne ihn nie gegeben. Er sah etwas, was niemand sonst sehen konnte. Als niemandem beim Sender die ersten Folgen gefielen, rettete er uns vor der Absage“, schrieb Seinfeld.

„Dass ich mit Carl Reiners Sohn zusammenarbeitete, der zufällig einer der nettesten Menschen im Showbusiness war, kam mir unwirklich vor. Ich war damals naiv, was seine Leidenschaft für uns bedeutete“, fügte Seinfeld hinzu.

Seinfeld sagte auch, dass Reiners Ehe mit seiner Frau Michele Singer „für mich zu einem Abdruck dafür geworden ist, wie es funktionieren soll, wobei sich beide gegenseitig erweitern. Ihr gemeinsamer Tod ist unglaublich traurig.“

