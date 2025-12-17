Eines der Elemente, die Guillermo del Toros Werk ausmachen – darunter einer der besten Filme des Jahres 2025 – Frankenstein – so wirkungsvoll ist sein Festhalten an größtenteils vom Menschen verursachten praktischen Auswirkungen. Es macht also Sinn, dass del Toro nicht daran interessiert ist, generative KI in der Kunst einzusetzen, da er sagt, dass sie „die Tatsache zerstört, dass Kunst ohne Schmerz Illustration ist.“

Im Gespräch mit Folge Für unseren Beitrag „Filmemacher des Jahres 2025“ stellte del Toro fest, dass er nicht kategorisch gegen KI ist, und verwies auf Dinge wie Jura, Ingenieurwesen und Chemie als Bereiche, in denen KI möglicherweise „etwas Großartiges leisten“ könnte. Aber das liegt an der „endlichen Anzahl“ algorithmischer Datenpunkte dieser Felder, etwa Gesetze und Fallstudien, oder „Knoten in einem anatomischen Teil“.

„Ich weiß nicht genug über diese Bereiche, um eine Meinung zu haben“, sagt er und fügt hinzu: „Die Aneignung einer Kunstform anhand von Beispielen, die von Menschen gemacht wurden, und sie dann generationsübergreifend zu nennen, ist das, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich denke, es kann Fälle geben, in denen Wissenschaftler und Praktiker jeder Disziplin ihre Hand hoben und sagten: ‚Könnten Sie uns KI geben?‘ Vielleicht. Ich glaube nicht, dass irgendein Künstler die Hand gehoben und gesagt hat: „Könnten Sie uns KI besorgen?“ Das glaube ich nicht. Möglicherweise liege ich völlig falsch. Ich bin bereit, es zu akzeptieren, aber mir fällt kein Beispiel ein. Und ich denke, dass es die Tatsache, dass Kunst ohne Schmerz Illustration ist, irgendwie zerstört.“

del Toro bringt zum Ausdruck, dass dies über das Filmemachen hinausgeht und speziell auf die Musik verweist. „Ich denke, die eigentliche Hürde besteht darin, dass, wenn eine Gesellschaft am Ende von KI geschriebene Lieder zum Erfolg bringt, diese Gesellschaft ohne Zweifel von KI geschriebene Lieder verdient“, sagt er. „Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich denke, dass man sich Paul McCartney und John Lennon anhört und weiß, dass John Lennon seine Mutter durch einen Verkehrsunfall verloren hat. Man hört (Bob) Dylan und weiß, dass Dylan die Kluft zwischen Folk und Rock auf eigene Faust überwunden hat – was bedeutet, dass diese Musik nicht ohne das Leben und die Biografie und die Kämpfe auskommt … Wenn man etwas davon weglässt, dann ist es illustrative Kunst, und illustrativ wofür? Etwas, das nicht gelebt wurde.“

Für den Filmemacher schließt sich dieser Denkprozess in den Themen von Frankenstein. „Ich denke, das ist nicht gegen die Wissenschaft, sondern gegen den Mangel an Analyse“, erklärt er. „Da steht: ‚Könnten wir uns die Konsequenzen vorstellen, bevor wir die großartige Idee in Anführungszeichen setzen?‘ Und das wird im Film von Mia (Goth)s Figur Elizabeth zum Ausdruck gebracht, die sagt: „Das passiert, wenn Ideen von Narren umgesetzt werden.“ Weißt du, man kann ein kluger, brillanter Mensch sein, dieser oder jener, und dennoch menschlich gesehen sehr dumm sein. Und ich zähle mich nicht zur Ausnahme. Ich kämpfe für mein Recht, fehlbar, dumm und menschlich zu sein. Mir gefällt es. Und ich denke, dass manchmal die großen Lösungen der Menschheit aus dieser Fehlbarkeit resultieren. Und manchmal entstehen die großen Katastrophen der Menschheit, meistens, aus dem Wunsch nach Unfehlbarkeit.“

Lesen Sie alles, was Guillermo del Toro über KI, praktische Auswirkungen und wie zu sagen hat Frankenstein könnte das Ende seiner filmischen Auseinandersetzung mit Vaterfiguren sein, wenn Sie unser vollständiges Interview mit dem Filmemacher des Jahres lesen.