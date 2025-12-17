Das Leben in der Notaufnahme scheint für ein medizinisches Drama nicht allzu anders zu sein Der Pitt in Staffel 2. Ja, es könnte ein neuer Tag im Pittsburgh Trauma Medical Center sein, aber Dr. Robby (Noah Wyle) hat sich gerade für eine weitere 15-Episoden-Schicht am 4. Juli angemeldet, und blutiges Chaos wird sich mit Sicherheit in Echtzeit entfalten.

Der neue Trailer enthüllt die Rückkehr von Lieblingscharakteren der Fans wie der Emmy-Gewinnerin Katherine LaNasas Krankenschwester Dana und Patrick Ball als den unruhigen Dr. Zur Besetzung der zweiten Staffel gesellt sich Sepideh Moafi als Dr. Baran Al-Hashimi, der als neuer potenzieller Ersatz für Dr. Robby einsteigt und große Ideen zur Verbesserung hat.

Der Pitt Premiere der zweiten Staffel am 8. Januar 2026 auf HBO Max. Schauen Sie sich unten den neuen Trailer an und werfen Sie auch einen Blick darauf, wo Staffel 1 auf der Liste der besten TV-Shows des Jahres 2025 von Consequence steht.

