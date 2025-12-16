Im Vorfeld der Oscar-Verleihung 2026 hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ihre Shortlists für Nominierte in mehreren Kategorien bekannt gegeben, darunter „Bester Originalsong“ und „Beste Originalmusik“. Zu den diesjährigen Künstlern in der engeren Auswahl gehören Nine Inch Nails, Nick Cave und die Aufnahmekünstler hinter dem Popkultur-Event des Jahres. KPop-Dämonenjäger.

Für die Kategorie „Bester Originalsong“ konnten in diesem Jahr 65 Songs nominiert werden. Die nun auf eine Auswahl von 15 Songs gekürzte Liste enthält den gewaltigen Hit „Golden“ aus dem Jahr 2025 KPop-Dämonenjäger‚ fiktiver Girlgroup HUNTR/X, den wir zu einem der besten Songs des Jahres gekürt haben.

Zum zweiten Mal in Folge stehen Trent Reznor und Atticus Ross auf den Shortlists für den besten Originalsong und die beste Originalmusik. Diesmal jedoch für ihre Arbeit als Nine Inch Nails (unser Live-Act des Jahres) in der jüngsten Vergangenheit TRON: Ares Film, wobei „As Alive As You Need Me“ auf der Shortlist für den besten Originalsong stand.

Verwandtes Video

Zwei Filme erhielten mehr als eine Nominierung für den besten Originalsong auf der diesjährigen Shortlist: Das Paar neuer Songs von Böse: Für immer„No Place Like Home“ (gesungen von Cynthia Erivo) und „The Girl in the Bubble“ (gesungen von Ariana Grande) erhielten Zuschläge, während zwei Originaltitel von Sünder„I Lied to You“ und „Last Time (I Seen The Sun)“ schafften es auf die Liste.

An anderer Stelle in der Auswahl der besten Originalsongs sind: Nick Cave für seinen Song „Train Dreams“ aus dem gleichnamigen Film; Miley Cyrus für „Dream As One“, ihren Beitrag zum neuen Film Avatar: Feuer und Asche; Kesha für „Dear Me“, ein Titel aus Diane Warren: Unruhig; Sara Bareilles für „Salt Then Sour Then Sweet“ von Kommen Sie und sehen Sie mich im guten Licht; und Billy Idol und J. Ralph für ihren Song „Dying to Live“, der in Idols neuem Dokumentarfilm erscheint. Billy Idol sollte tot sein. Schauen Sie sich unten die vollständige Shortlist für den Oscar 2026 für den besten Originalsong an.

In der Kategorie „Beste Originalmusik“ kamen 20 Filmmusiken aus insgesamt 132 teilnahmeberechtigten Filmen in die engere Wahl. Zu den Highlights zählen die bereits erwähnten Nine Inch Nails für TRON: Ares; Jonny Greenwood für Eine Schlacht nach der anderen; Jerskin Fendrix für Bugonia; Ludwig Göransson für Sünder; Daniel Lopatin (alias Oneohtrix Point Never) für Marty Supreme; Bryce Dessner für Zugträume; Hildur Guðnadóttir für Hedda; und Hans Zimmer für F1. Unten finden Sie die vollständige Auswahlliste für die beste Originalmusik.

Die 98. Oscar-Verleihung findet am 15. März 2026 statt, mit Conan O’Brien als Gastgeber. Die vollständige Liste der Nominierungen wird am Donnerstag, 22. Januar 2026, bekannt gegeben.

Sehen Sie, wo viele dieser Filme in unserer Liste der besten Filme des Jahres 2025 gelandet sind, und lesen Sie unser Interview mit den Komponisten des Jahres, in dem Originalmusik- und Soundtrackbeiträge von IDLES, Son Lux und anderen vorgestellt werden.

Auswahlliste für den besten Originalsong:

„So lebendig, wie du mich brauchst“ von Tron: Ares — Nine Inch Nails, Boys Noize

„Dear Me“ von Diane Warren: Unerbittlich – Kesha

„Dream As One“ von Avatar: Feuer und Asche — Miley Cyrus

„Fahren“ von F1 – Ed Sheeran

„Dying To Live“ von Billy Idol sollte tot sein — Billy Idol, J. Ralph

„Das Mädchen in der Blase“ von Böse: Für immer – Ariana Grande

„Golden“ von KPop-Dämonenjäger — HUNTR/X

„Höchste 2 Niedrigste“ von Höchste 2 Niedrigste — Aiyana-Lee

„I Lied To You“ aus Sünder — Miles Caton

„Last Time (I Seen The Sun)“ von Sünder — Alice Smith, Miles Caton

„No Place Like Home“ von Böse: Für immer — Cynthia Erivo

„Unsere Liebe“ von Die Ballade von Wallis Island — Tom Badsen, Carey Mulligan

„Salz, dann sauer, dann süß“ von Kommen Sie und sehen Sie mich im guten Licht — Sara Bareilles

„Sweet Dreams Of Joy“ von Viva Verdi! — Nicholas Pike, Ana María Martínez

„Train Dreams“ von Zugträume — Nick Cave

Auswahlliste für die beste Originalmusik:

Avatar: Feuer und Asche — Simon Franglen

Bugonia – Jerskin Fendrix

Captain America: Schöne neue Welt – Laura Karpman

Diane Warren: Unerbittlich – Lesley Barber

F1 — Hans Zimmer

Frankenstein — Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

Hedda — Hildur Guðnadóttir

Ein Haus voller Dynamit — Volker Bertelmann

Jay Kelly — Nicholas Britell

Marty Supreme —Daniel Lopatin

Nürnberg — Brian Tyler

Eine Schlacht nach der anderen — Jonny Greenwood

Sünder — Ludwig Göransson

Sirât – Kangding Ray

Zugträume – Bryce Dessner

Tron: Ares — Trent Reznor, Atticus Ross

Wahrheit und Verrat — Aaron Zigman

Wake Up Dead Man: Ein Knives Out-Krimi – Nathan Johnson

Böse: Für immer — John Powell, Stephen Schwartz