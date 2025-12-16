Wissenssuchende, Liebhaber gesunder Fernsehprogramme: Das Ende steht vor der Tür. Laut einem neuen Bericht von KNWA/KFTA (via Der Hügel) wird Arkansas ab Juli 2026 der erste Bundesstaat sein, der seine Zugehörigkeit zu PBS beendet.

Das eigentliche Ende begann bereits im Mai, als Donald Trump eine Durchführungsverordnung unterzeichnete, mit der sämtliche Bundesmittel für die Corporation for Public Broadcasting eingestellt werden sollten. Unter Berufung auf Bedenken, dass Steuergelder die, wie er es nannte, „voreingenommenen Medien“ subventionieren könnten, zielte Trumps Anordnung speziell sowohl auf NPR als auch auf PBS ab. Die Anordnung bedeutete nicht nur, dass diesen Institutionen keine weiteren Mittel mehr zur Verfügung standen, sondern Trump wies die FCC sogar an, beide Institutionen auf „potenzielle rechtswidrige Diskriminierung“ zu untersuchen. Der Kongress folgte diesem Beispiel und verabschiedete im Juli offiziell ein Gesetz, das die Rückforderung von Bundesmitteln von der Corporation for Public Broadcasting vorsah.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen wurde das CPB nach sechs Jahrzehnten geschlossen. (Die Organisation begann im Jahr 1967, als Präsident Lyndon B. Johnson das Public Broadcasting Act unterzeichnete.) Dieser Schritt erfolgte im Anschluss an das, was das CPB als „außergewöhnliche Bemühungen von Millionen Amerikanern bezeichnete, die den Kongress anriefen, schrieben und Petitionen zur Wahrung der Bundesfinanzierung einreichten.“ Aber da es ein Defizit von 1,1 Milliarden US-Dollar zu überwinden galt, schien es für die CPB keinen Ausweg mehr zu geben.

Verwandtes Video

Das bringt uns zur Ankündigung dieser Woche der Arkansas Educational Television Commission. Der Kommission zufolge wurde die Aufrechterhaltung von Arkansas PBS als „einfach nicht machbar“ erachtet, nachdem das Unternehmen mit einer Kürzung der jährlichen Finanzierung um 2,5 Millionen US-Dollar (zusätzlich zu den Kosten für PBS-Mitgliedsbeiträge) konfrontiert war. Die Programmänderung wird am 30. Juni 2026 in Kraft treten, aber der Markenwechsel von Arkansas PBS zu Arkansas TV (oder ArkansasTV) scheint bereits stattgefunden zu haben.

Während das Programm vor der Umstellung gleich bleibt, wird sich der neue Sender letztendlich auf „lokal produzierte Programme“ konzentrieren, die den Schwerpunkt auf „derzeit in der Entwicklung befindliche Kinder-, Essens- und Geschichtsserien“ legen. Ergänzt wird es außerdem durch „Lieblinge aus den letzten 60 Jahren“. (Bis zu 30 Prozent des Programms werden von Sendern wie dem American Public Television und der National Educational Telecommunications Association stammen.) Im nächsten Sommer sollten die Einwohner von Arkansas weiterhin über die PBS Passport-App auf Inhalte zugreifen können, die 60 US-Dollar pro Jahr kostet.

In einer Erklärung bekräftigte Carlton Wing, CEO/Geschäftsführer des Senders, dass sich ihre übergeordnete Mission nicht ändern werde. „Das öffentliche Fernsehen in Arkansas wird nicht verschwinden“, sagte Wing. „Tatsächlich laden wir Sie ein, sich unserer Vision anzuschließen, den Schwerpunkt verstärkt auf lokale Programme zu legen, Arkansas weiterhin in Notzeiten zu schützen und unsere K-12-Pädagogen und Schüler zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns kontinuierliche und verstärkte Unterstützung von einzelnen Spendern, Stiftungspartnern und Unternehmenssponsoren sichern können, die den Wert einer Investition in neue lokale Programme erkennen, die unserem Staat dienen.“

Und im Moment gibt es zumindest einige Vorteile. Im Gespräch mit Little Rock Public Radio sagte Marge Betley, CEO der Arkansas PBS Foundation, dass die Organisation tatsächlich einen Anstieg der Spenden aufgrund der Gegenreaktion durch die Änderung erwarte.

„Wir sind immer vorübergehende Verwalter der Organisationen und der Missionen, denen wir dienen, und um diese Arbeit gut zu machen, nicht nur für die Gegenwart, sondern für zukünftige Generationen, achten wir sowohl auf unsere Mission als auch auf unsere langfristige Nachhaltigkeit“, sagte Betley.

Und obwohl Arkansas wahrscheinlich nicht der letzte Staat sein wird, der sich von PBS abgemeldet hat, war es fast auch nicht der erste. Einem weiteren Bericht von The Associated Press zufolge hatte Alabama einen ähnlichen Schritt geplant, entschied sich jedoch aufgrund „der Gegenreaktion von Zuschauern und Spendern“ dazu, seinen PBS-Vertrag beizubehalten.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn immer mehr Staaten entweder ihre PBS-Verträge kündigen oder Wege finden, Finanzierungsdefizite auszugleichen und die Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten. Für NPR geht es jedenfalls etwas bergauf. Bereits im November berichtete das Medium, dass CPB trotz des Drucks des Weißen Hauses von Trump zugestimmt habe, einen mehrjährigen Vertrag über 36 Millionen US-Dollar zu erfüllen.