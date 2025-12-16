FolgeDer Jahresbericht 2025 würdigt die beste Filmmusik des Jahres 2025 mit unserer Auszeichnung „Komponist des Jahres“, die dieses Jahr an vier Indie-Rock-Künstler verliehen wird: IDLES, Son Lux, Young Fathers und Jeremiah Fraits von The Lumineers. Überprüfen Sie auch Schauen Sie sich unsere Listen der 25 besten Filme des Jahres an und bleiben Sie gespannt auf weitere Listen und Interviews.

„Du wirst erwischt werden. Du wirst entdeckt werden“, dachte Jeremiah Fraites immer wieder, während er die Partitur für Francis Lawrence schrieb Der lange Spaziergang. „Sie haben den Falschen eingestellt. Sie wissen nicht, was zum Teufel Sie tun, und das wird sich sehr schnell herausstellen.“ Seit 2005 macht er Musik mit The Lumineers. Doch Erfahrung ist kein Garant gegen das Imposter-Syndrom.

Fraites überwand seine Unsicherheiten, um nicht nur dabei zu helfen, Stephen Kings ersten Roman auf die Leinwand zu bringen, sondern auch die Partitur dafür zu erstellen Springsteen: Erlöse mich aus dem Nichts. Wie Young Fathers, IDLES und Son Lux, die anderen Künstler, als die sie gefeiert werden FolgeFraites, der als Komponist des Jahres ausgezeichnet wurde, befand sich in ungewohnten Umständen und schuf schließlich einige der besten Filmmusiken des Jahres.

Es gibt eine lange Tradition von Musikern, die in die Filmmusik übergehen: James Brown macht die Musik für Blaxploitation-Filme der 70er Jahre Schwarzer Cäsar Und Die große Abzocke von SlaughterDavid Byrne gewann dafür einen Oscar Der letzte Kaiser Partitur, Nancy Wilson of Hearts häufige Zusammenarbeit mit Ehemann/Regisseur Cameron Crowe. Das Besondere an 2025 war eine Sammlung von Soundtracks, die die Grenzen dessen, was Filmmusik leisten kann, erweiterten und gleichzeitig die wesentlichen Stimmen der Künstler dahinter bewahrten. Der Prozess hat einige von ihnen aus ihrer Komfortzone gerissen, aber einer vielseitigen Auswahl an Filmen einen avantgardistischen Touch verliehen.

Viele der Gruppen, die sich dieses Jahr mit der Filmmusik beschäftigten, standen vor einer Lernkurve. Graham Hastings von Young Fathers sagt, dass das Konzept, Musik zu Bildern zu schreiben, für sie als Band nicht allzu fremd war, denn „wenn wir einen Song machen, ist eines der ersten Gespräche normalerweise so, als würden wir darüber reden, wie das Video aussehen würde.“

Dennoch beauftragte Regisseur Danny Boyle sie mit der Komposition der Filmmusik 28 Jahre später (einer der besten Filme des Jahres), erinnert sich Hastings: „Anfangs waren wir zu beschäftigt, weil wir versuchten, einen Song über den Film zu machen. Danny sagte immer: ‚Das muss einfach so bleiben – und dann muss es explodieren.‘ Zu diesen Dingen gezwungen zu werden, war wirklich aufregend.

Bandkollege Kayus Bankole sagt, dass sie durch den Prozess viel darüber gelernt haben, wie man Dinge reduziert, sodass „es länger dauern kann, bis man sich auf die Dinge einlässt“. Infolgedessen schien es möglich, „einen Horrorfilm zu schaffen, der eine andere Ebene hat, auf der man ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann.“

IDLES hatten eine unkonventionelle Auseinandersetzung mit der Musik des ebenso Unkonventionellen Beim Stehlen erwischt: Frontmann Joe Talbot schrieb neun Songs für Darren Aronofskys Krimikomödie, nachdem er das Drehbuch gelesen hatte, bevor es in Produktion ging. Fünf dieser Kompositionen wurden schließlich für den Soundtrack verwendet.

Talbot hatte für die Songs, die er schrieb, keine konkreten Szenen im Sinn und dachte über das Projekt eher abstrakt nach. „Zum Beispiel war der Titelsong, den ich geschrieben habe, ‚Rabbit Run‘, weil ich tatsächlich gelesen habe Kaninchen, lauf von John Updike damals, und ich hatte die Vorstellung von der Allegorie oder Metapher der Figur, die auch vor sich selbst davonläuft.“ Er behielt auch bei Beim Stehlen erwischtDenken Sie an das New Yorker Punk-Setting der 90er Jahre und lassen Sie sich von The Chemical Brothers, Prodigy und anderer Musik aus dieser Zeit/diesem Ort inspirieren.

Zusätzlich zu diesen Titeln spielte IDLES den Rest der Filmmusik, geschrieben vom Komponisten Rob Simonsen (Der Wal, Deadpool und Wolverine). Um den Prozess zu erleichtern, gab die Band Simonsen eine „Palette von IDLES-Sounds“ zum Schreiben: Drumloops, die von Schlagzeuger Jon Beavis aufgenommen wurden, sowie „die Kadenz und die Riffs und die Art von Linien und Pads, die wir für einen hektischen Gewaltsong oder ein gedämpftes oder unheimliches zugrunde liegendes Timbre verwenden würden“, sagt Talbot. „Wir haben ihm ein breites Spektrum von dem, was wir in unserer Welt der Alben erschaffen, gegeben, wie ein Beatpack zum Ausprobieren.“

Talbot beschreibt die Zusammenarbeit mit Simonsen als eine freudige. „Er kam mit einem Sinn für Spaß, Spannung und Experimentierfreude. Wir haben damit gespielt und gemeinsam etwas geschaffen. Um nicht zu sagen, dass es nicht seine Partitur war – es ist auf jeden Fall Robs Partitur. Er hat uns dorthin geführt. Wir konnten einfach innerhalb dieser Grenzen spielen, und wir waren wirklich dankbar dafür, weil wir grün waren.“