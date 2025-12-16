Steven Spielberg hat den ersten Trailer zu seinem neuen UFO-Film veröffentlicht. Offenlegungstagmit Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo.

„Wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind, wenn dir jemand es zeigen und es dir beweisen würde, würde dir das Angst machen?“ liest die offizielle Beschreibung. „In diesem Sommer gehört die Wahrheit sieben Milliarden Menschen. Wir nähern uns … Offenlegungstag.“

Spielberg führte Regie Offenlegungstag basierend auf seiner Originalgeschichte. Das Drehbuch stammt aus der Feder des langjährigen Mitarbeiters David Koepp (Jurassic Park, Krieg der Welten). Der Kinostart ist am 12. Juni 2026.