Guillermo del Toro, FolgeDer Filmemacher des Jahres 2025 steht an einem Wendepunkt seiner Karriere. „Ich denke aus einer anderen Perspektive über das Leben nach“, erklärt er in unserem Exklusivinterview. Er hat seine endgültige Interpretation von Mary Shelleys Werk fertiggestellt Frankenstein – einer der besten Filme des Jahres – und da er nun sein Bedürfnis befriedigt hat, Geschichten über Väter und Söhne zu erzählen, kann er in der letzten Phase seiner Arbeit neue Themen und neue Werkzeuge erkunden.

Über all das und mehr spricht er in dieser ausführlichen Diskussion, die Sie oben oder auf YouTube ansehen können. Dann lesen Sie hier unbedingt unseren Beitrag zum Filmemacher des Jahres mit del Toro.

Mit Frankensteinkonnte del Toro seine Liebe zu praktischen Effekten beim Filmemachen ausleben und dafür sorgen, dass ein Großteil seiner detailreichen Adaption reale Elemente enthielt. Dieser Ansatz steht in scharfem Kontrast zu seiner Position zum Einsatz von KI, die er als kreatives Werkzeug ablehnt. „Ich glaube nicht, dass irgendein Künstler die Hand gehoben und gesagt hat: ‚Könnten Sie uns KI besorgen?‘“, sagt er. „Wenn eine Gesellschaft am Ende dazu führt, dass von KI geschriebene Lieder gedeihen, dann verdient diese Gesellschaft ohne Zweifel Lieder, die von KI geschrieben wurden.“

Del Toro ist kürzlich 61 Jahre alt geworden und ist sich sehr bewusst, was andere Regisseure an diesem Punkt in ihrem Leben getan haben: „Man sieht Filmemacher, die einfach immer das Gleiche machen, und sie können etwas nervöser werden“, sagt er und listet Filme auf, die beweisen, dass Überraschungen noch möglich sind, auch Jahre nachdem sich ein Filmemacher wie der von Alfred Hitchcock einen Namen gemacht hat Rasereioder John Hustons Die Toten. „Man weiß nie, was auffällt und interessant wird.“

Sehen Sie sich das vollständige Interview an, um mehr Einblick in die Entstehung zu erhalten Frankenstein und wohin del Toro als nächstes in seiner Karriere gehen könnte. FolgeDer Jahresbericht von enthält auch unsere Rangliste der besten Alben, Songs und TV-Shows des Jahres 2025 sowie Profile zu den Künstlern des Jahres Clipse, der Band des Jahres Turnstile und dem Popkultur-Event des Jahres KPop-Dämonenjägerund Komiker des Jahres Marc Maron.