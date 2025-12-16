Michelle Obama sagt, sie und Barack Obama hätten Rob Reiner und seine Frau Michele Singer in der Nacht ihres Todes sehen sollen.

Die ehemalige First Lady erzählte die tragische Anekdote während eines Auftritts bei Jimmy Kimmel Live am Montagabend. Während der Show ging sie auch auf die abfälligen Kommentare von Donald Trump über den verstorbenen Regisseur ein.

„Lassen Sie mich im Gegensatz zu manchen Menschen nur Folgendes sagen: Rob und Michele Reiner sind zwei der anständigsten und mutigsten Menschen, die man jemals kennen lernen kann. Sie sind nicht verrückt oder verrückt: Was sie schon immer waren, ist Leidenschaft. Und in einer Zeit, in der es nicht viel Mut gibt, waren sie die Art von Menschen, die bereit waren, Taten hinter das zu setzen, was ihnen am Herzen lag. Sie kümmerten sich um ihre Familie, sie kümmerten sich um dieses Land, sie kümmerten sich um Gerechtigkeit und Gerechtigkeit. Das ist das Wahrheit.“

Auch Kimmel selbst rief Trump in seinem Eröffnungsmonolog zu Wort. „Was wir in einer Zeit wie dieser brauchen, ist Mitgefühl und Führung. Das haben wir von unserem Präsidenten nicht bekommen, weil er nichts davon zu geben hat“, bemerkte Kimmel. „Gerade wenn man denkt, er kann nicht tiefer gehen, findet er irgendwie einen Weg, das zu tun.“