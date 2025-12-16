Man hat Donald Trump offenbar nie gesagt, er solle den Mund halten, wenn er nichts Nettes zu sagen hat. Glücklicherweise gibt es Josh Gad, der ihnen eine Lektion erteilen kann.

Heute nutzte Trump seinen Account bei Truth Social, um auf den tragischen Tod von Rob Reiner zu reagieren. Trump sagte, Reiner und seine Frau Michelle Singer Reiner seien „angeblich aufgrund der Wut getötet worden, die er anderen durch sein massives, unnachgiebiges und unheilbares Leiden an einer geistesschädigenden Krankheit, die als TRUMP-DERANGEMENT-SYNDROM bekannt ist“, verursachte.

Trump fuhr dann fort, dass Reiner „bekannt dafür war, dass er Menschen durch seine rasende Besessenheit von Präsident Donald J. Trump in den Wahnsinn getrieben hat, wobei seine offensichtliche Paranoia neue Höhen erreichte, als die Trump-Administration alle Ziele und Erwartungen an Größe übertraf.“

Und trotz sofortiger Aufrufe, den Posten zu entfernen, auch von Seiten der Republikanischen Partei, verdoppelte Trump bei einem Briefing im Weißen Haus später am Tag sogar noch einmal seine Entschlossenheit.

„Ich war überhaupt kein Fan von Rob Reiner, in keiner Weise“, sagte Trump. „Ich dachte, er wäre sehr schlecht für unser Land.“

Stichwort Gad, der sich durch einen Beitrag auf Threads positiv hervorgetan hat. Während andere bei der Widerlegung von Trumps Äußerungen durchaus bewundernswerte Arbeit geleistet haben, muss man dem Schauspieler wirklich Anerkennung zollen für seine offene Antwort auf Trumps deutlich abgeschwächte Schimpftiraden:

„Es gibt keinen Tiefpunkt, der für diesen verdammten Psychopathen zu niedrig ist“, schrieb Gad. „Rob Reiner war tausendmal der Mann, der du bist, und im Gegensatz zu dir lag ihm tatsächlich das amerikanische Volk am Herzen. Malen Sie Ihre Hand auf Ihre verdammte Goldtoilette und zerstören Sie Dinge wie das Weiße Haus. Das ist das, was Sie am besten können.“

Es hilft natürlich, dass Gads eigene Instagram-Hommage an Reiner (vom Abend des Sonntags, 14. Dezember) besonders persönlich und nachdenklich war. (Das Paar arbeitete 2024 an einer Sendung von Die Prinzessinbraut Wird verwendet, um für Gads Comic zu werben. Der Schriftsteller.)

„Er war einer der größten Regisseure unserer Zeit“, schrieb Gad. „Er war ein Freund. Er war einfach ein wunderschöner Mensch. Rob Reiner und seine Frau Michelle waren zwei der gütigsten und fürsorglichsten Seelen, die man sich vorstellen kann. Er kümmerte sich so sehr um diejenigen, die keine Stimme hatten. Dieser Verlust ist verheerend. Ich kann nicht ausdrücken, wie sehr das schmerzt. Ich liebe dich, Rob und Michelle. Danke für alles, was du uns gegeben hast.“

Wie bereits erwähnt, war Gad nicht der einzige Star, der sich gegen Trump zur Wehr setzte. Ebenfalls am Montag beschimpfte Jack White Trump auf Instagram als „ekelhaften, abscheulichen, egomanischen Verlierer, Kind“.

Glücklicherweise überwiegen die Ehrungen für Reiner bei weitem Trumps albernen Ausbruch. Wenn wir noch einmal unsere eigenen Hommagen anbieten könnten, haben wir eine Liste von Reiners 10 besten Filmen sowie einen berührenden Aufsatz mit dem Titel „Rob Reiner war der amerikanische Jedermann“ zusammengestellt.