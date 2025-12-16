Jimmy Kimmel verschwendete keine Zeit damit, Donald Trumps „hasserfüllte und abscheuliche“ Reaktion auf den Tod von Rob Reiner und Michele Singer während des Eröffnungsmonologs seiner Late-Night-Show am Montag anzusprechen.

„Das ist die Art von Wochenende, an der man sich fragt, ob sich jemals wieder etwas gut anfühlen wird“, sagte Kimmel zu Beginn seiner Bemerkungen über Reiner, den er als „einen unserer größten Regisseure und Patrioten“ bezeichnete.

„Was wir in einer Zeit wie dieser brauchen, ist Mitgefühl und Führung. Das haben wir von unserem Präsidenten nicht bekommen, weil er nichts davon zu geben hat“, fuhr Kimmel fort. „Gerade wenn man denkt, er kann nicht tiefer gehen, findet er irgendwie einen Weg, das zu tun.“

Nachdem er Trumps Truth Social-Beitrag gelesen hatte, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, Reiner sei am „Trump-Derangement-Syndrom“ gestorben, fügte Kimmel hinzu: „Es ist so hasserfüllt und abscheulich, dass ich es zum ersten Mal für eine Fälschung hielt, als ich es sah. Selbst für ihn schien das zu viel, aber nichts ist zu viel für ihn.“

„Dieses korrodierte Gehirn ist für unser Leben verantwortlich. Wenn Sie dafür gestimmt haben, ist es in Ordnung, es sich noch einmal zu überlegen. Es ist völlig in Ordnung.“

Kimmel schloss mit der Bemerkung: „Ich weiß aus meinen persönlichen Gesprächen mit Rob Reiner, dass er möchte, dass wir immer wieder auf die einsamen Gräueltaten hinweisen, die weiterhin aus dem Mund dieses kranken und verantwortungslosen Mannes dringen, und wir werden damit fortfahren, bis der Rest von uns aufwacht.“