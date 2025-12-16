Rob Reiners Genie war offensichtlich verborgen. Er mochte Romantik, Politik, Rockmusik und Stephen King, aber nicht auf enzyklopädische oder einschüchternde Weise. Er mochte gelegentlich schmutzige Witze, aber nie so schmutzig, dass deine Oma nicht lachen konnte. Er weigerte sich, einen eigenen Stil zu entwickeln, und sein Geschmack spiegelte Mittelamerika wider, weshalb seine beeindruckenden Fähigkeiten möglicherweise so bescheiden wirkten.

Dennoch hatten Reiners beste Filme einige Gemeinsamkeiten, insbesondere die Macht des Betrachters. Sein Debüt, der sofortige Klassiker Das ist SpinalpunktionEr war in der Lage, den Rockstars so viel Komik abzugewinnen, weil er einen normalen Mann in ihre Nähe brachte. Die Pointe „These go to 11“ hat nicht annähernd die gleiche Schlagkraft, wenn nicht Marty DiBergi von Reiner in der Nähe steht und fragt: „Warum machen Sie 10 nicht einfach lauter?“ Seine Figur ist der Stellvertreter des Publikums, das Trampolin, auf dem Spinal Tap hüpft.

Das sehen wir wieder in Die Prinzessinbrautwo die Fantasie auf der Beziehung zwischen einem Großvater und seinem kranken Enkel basiert. In Stephen Kings Novelle Der Körper Gordie ist ein halbbildendes Gerät, näher am Beobachter als am Teilnehmer. Aber in Reiners Adaption Halte zu mir, Gordie erblüht zur Hauptfigur, dem Fundament, auf dem die Geschichte ruht. Reiner hatte einen sechsten Sinn dafür, wie er sein Publikum am besten in die Handlung einbeziehen und aus welcher Entfernung wir das Geschehen betrachten sollten.

Halte zu mir enthüllte auch Reiners Beschäftigung mit Vaterfiguren, die auf seiner eigenen unsicheren Beziehung zu seinem Vater, dem Komiker Carl Reiner, beruhte. Er hatte zunächst Schwierigkeiten mit der Adaption:

„Ich sagte: ‚Was ist das? Wie komme ich da rein? Wo ist mein Einstieg in diese Geschichte?‘“, erinnerte er sich. „Und dann wurde mir klar, dass Gordie – der in dem Buch eher ein Beobachter war – ich sagte, das wird eine Geschichte über Gordie. Es geht darum, dass Gordie nicht sehr viel von sich selbst hält und denkt, sein Vater würde ihn nicht lieben … Also, die Szene, in der sie am Baumstamm stehen und der Junge sagt: ‚Mein Vater, er liebt mich nicht‘ und River Phoenix sagt: ‚Nein, er kennt dich einfach nicht. Dein Vater liebt dich, er weiß es einfach nicht.“ du.‘ Und ich habe diese Szene alleine in meinem Hotelzimmer geschrieben, als wir oben in Oregon waren, und ich fange an zu weinen, während ich diese Szene schreibe. Denn das sind Gefühle, die ich hatte, als ich ein kleines Kind war.“

Angesichts dieser persönlichen Sorgen fand ein jüdisches Nepo-Baby, das in New York aufwuchs und in Los Angeles ein Vermögen machte, einen Weg, für alle Amerikaner zu sprechen. In seiner Filmografie geht es darum, gesehen und verstanden zu werden. Der Großvater bestätigt die Gefühle des Enkels. Marty nimmt die Band ernst. Chris erkennt Gordies Wert. Sogar Als Harry Sally traf handelt von zwei Menschen, die sich nach Jahren der Fehlkommunikation endlich verstehen. Seine Filme bestätigten alltägliche emotionale Bedürfnisse, und Mittelamerika reagierte darauf.

Reiners Anti-Autoren-Ansatz bleibt bemerkenswert, war aber in Martin Scorseses 80er-Jahren und im Indie-Boom der 90er-Jahre doppelt gewagt. Dieses Fehlen eines charakteristischen visuellen Stils geht Hand in Hand mit seiner Genialität, Kollaborateure hervorzuheben: Christopher Guest und Harry Shearers Improvisationen, William Goldmans Märchenstruktur, Nora Ephrons romantische Rhythmen, Aaron Sorkins Idealismus. Anstatt einen Stil aufzuzwingen, ließ Reiner das Material den Ansatz bestimmen.

Während andere Regisseure die Unsterblichkeit durch visuelle Schnörkel oder thematische Obsessionen anstrebten, verfolgte er etwas Schwierigeres: Verbindung. Er verstand, dass die meisten Menschen nicht herausgefordert oder beeindruckt werden wollen, sondern einfach nur verstanden werden wollen. Seine Filme flüsterten Du bist nicht der Einzige, der sich so fühltsei es über unzulängliche Väter, unmögliche Liebe oder die Angst, nicht gut genug zu sein. Deshalb fühlt sich seine Spitzenarbeit immer noch so großzügig an, so gelebt, so unsere. Der amerikanische Jedermann musste sich nicht mit einem Markenfoto oder einem wiederkehrenden Motiv bekannt machen. Er musste uns nur klar sehen und darauf vertrauen, dass wir uns auch selbst sehen würden.