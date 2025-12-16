Nicht nur die Fans waren von NINs „Peel It Back“-Bühnenshow überwältigt, auch andere Musiker äußerten sich zu Wort. Jack White besuchte im September einen Auftritt in Nashville und erklärte: „Die beste Beleuchtung, die ich je in einer Show gesehen habe. Sehr inspirierend.“ Das ist ein großes Lob von einem (neu aufgenommenen) Mitglied der Rock & Roll Hall of Fame, aber es ist schwer, gegen Whites Einschätzung zu argumentieren. Die Beleuchtung ist absolut spektakulär und entführt die Konzertbesucher in eine futuristische Welt, die optisch fasziniert.

Tourso, der Lichtregisseur Paul „Arlo“ Guthrie würdigt, sagt: „Ich denke, die Absicht bestand darin, etwas zu schaffen, das sich nahtlos weiterentwickelt, sodass man fast 15 Minuten später im Licht ertrinkt und fast das Gefühl hat: ‚Wie bin ich hierher gekommen?‘“

Reznor fügt hinzu: „Ich denke an die Anfänge von Nine Inch Nails zurück, als man keine Ressourcen hatte, kein Budget, man ein paar Lichter am Veranstaltungsort hatte, in dem Club, in dem man vielleicht als Vorband auftrat. Der Wunsch war schon immer: Wie kann das Setting beeinflussen, wie sich das Publikum fühlt? Wie kann es dazu beitragen, dass die Musik besser klingt? Wie kann es dabei helfen, das Erlebnis zu vermitteln und in das Erlebnis einzutauchen?“

Er weist darauf hin, dass es eine Zeit gab, in der Nine Inch Nails „auf dem Weg war, Größenordnungen zu akzeptieren“, aber erkannte, dass Roger Waters und Pink Floyd „den Gipfel der Größenordnung“ erreicht hatten, mit „einem fliegenden verdammten Schwein und einer Wand, die auf der Bühne einstürzte“. „Wenn es also nicht um Größe und Gimmick geht, (wir fragten uns): ‚Was ist das emotionale Material, um das Set so zu gestalten, dass es die Absicht der Aufführung am besten vermittelt?‘“, fährt Reznor fort. „Ich glaube, ich begann damit, dass ich zu Todd sagte: ‚Ich möchte auf dieser Tour eine Geschichte erzählen … Ich möchte eine Emotion haben, als wäre es ein Film. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich werde zwischen den Songs nicht im wahrsten Sinne des Wortes verdammte Bruce-Springsteen-Geschichten erzählen.‘“

„Film“ ist das Schlüsselwort von Reznor, da die „Peel It Back“-Show sehr filmisch ist – kein Wunder angesichts der umfangreichen Filmmusik von Reznor und Ross, darunter Nine Inch Nails, die den Soundtrack zum diesjährigen visuell explosiven Film lieferten Tron: Ares.

Wie Ross anmerkt: „Ich habe Nine Inch Nails immer als ein sehr filmisches Erlebnis betrachtet, nicht nur im Hinblick auf die Live-Show, sondern auch nur im Hinblick auf die Musik. Als Ganzes kann es (von) wild aggressiv bis neoklassisch reichen … Ich denke, dass die Filmmusik auf verschiedene Weise geholfen hat – es gibt einen Aspekt, wenn man zu Nine Inch Nails zurückkehrt, möchte man es wirklich wollen.“ Sei Dort.“

Auch wenn NIN wie bei jedem Konzerterlebnis visuell einen absoluten Volltreffer hingelegt hat, ist die Musik der wichtigste Aspekt. Und als jemand, der sie in den letzten 30 Jahren mehrmals gesehen hat, kann ich sagen, dass die Band so belebt klingt wie eh und je.

Die beiden Bühnen bieten völlig einzigartige Erlebnisse, wobei NIN auf der Hauptbühne eine vollwertige Rockshow mit knallharten Versionen von Songs wie „March of the Pigs“ und „Mr. Self Destruct“ abliefert, während sie sich auf der B-Bühne in Experimente vertiefen, insbesondere während des „Act“, bei dem Reznor und Ross von Boys Noize begleitet werden.

„Mir gefällt der Katalog, nach dem wir arbeiten, und es geht einfach darum, dass es für uns spannend sein muss, es zu spielen“, sagt Reznor. „Die Songs, die wir mit Boys Noize in der Mitte des Sets gespielt haben … zum Beispiel war ‚Closer‘ zu einem der Songs geworden, die (ich hatte das Gefühl), ‚Ich habe das genug getan‘, und jetzt ist es ein Highlight zum Spielen, weil es sich aufregend anfühlt. Ich habe das Gefühl, dass sich die Neukontextualisierung davon aktuell und interessant anfühlt, und dann sehe ich, dass dies von der Reaktion im Publikum widergespiegelt wird.“

Worüber selten gesprochen wird, wenn es um die Konzerte von NIN geht, ist Reznors Gesang, vielleicht der am meisten unterschätzte Aspekt der Band. Mit 60 Jahren klingt Reznors Stimme kraftvoll, da er seinen dunklen und ergreifenden Texten eine rohe Emotion verleiht.

„Ich musste meinen eigenen Stil finden, weil ich nicht die Stimme hatte, die ich mir gewünscht hätte“, bekräftigt Reznor. „Wenn ich Bowie höre, denke ich immer: ‚Mann, ich wünschte, ich hätte ein scheinbar zu allem fähiges Instrument.‘ Also musste ich lernen, wie man es so nutzt, wie ich es mir vorstelle. Und ich denke, dass ich dadurch, dass ich mich weniger verkrampft fühle und mich wohler fühle, etwas lockerer geworden bin, was meine Herangehensweise betrifft. Das gepaart mit einem Gefühl der Sterblichkeit und dem Versuch, auf mich selbst aufzupassen, worüber ich einen großen Teil meines Lebens nicht nachdenken musste oder wollte … Ich wünschte, ich hätte ein anderes Rohmaterial, mit dem ich arbeiten könnte, aber ich versuche nur, die bestmögliche Skulptur aus dem Kiesbausatz zu machen, den ich bekommen habe.