Was als Casting-Aufruf für einen vermeintlichen Hintergrundauftritt begann Äußere Banken verwandelte sich still und heimlich in etwas viel Größeres: eine vollwertige Band, eine Prime Video-Serie und eine wachsende Tourneegruppe mit ausverkauften Shows (Tickets erhalten Sie hier, solange Sie können!). Zendé Murdock von The Runarounds sprach kürzlich mit Kyle Meredith über den langen Weg hinter dem Projekt – ein Projekt, bei dem fünf junge Musiker unwissentlich für ihre eigene TV-Show vorsingen und dann Jahre damit verbringen, eine echte Band zu werden, bevor sie jemals vor die Kamera treten. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Die Runarounds existierten nicht nur für die Leinwand; Sie schrieben, probten, nahmen auf und lebten zunächst wie eine Band, veröffentlichten schließlich Musik, die von Jerry Harrison von Talking Heads produziert wurde, und traten nun mit der Single „Chasing the Good Times“ voll in ihr Post-Show-Kapitel ein. Rückblickend beschreibt Murdock die Entstehungsgeschichte als gleichermaßen surreal und perfekt kalkuliert. „Ich habe vor etwa fünf Jahren eine Instagram-Story gesehen … Sie wurde sozusagen als Extra vermarktet Äußere Banken„, erklärt er. „Als ich ganz am Ende war, habe ich mit Jonas Pate ein Zoom-Gerät gesehen und er sagte: ‚Hey, TV-Show.‘ Und ich dachte: ‚Oh, ich dachte, das wäre für‘ dein Fernsehsendung.‘ Er sagt: ‚Nein, noch einer.‘“

Dieser Wechsel führte zu Jahren langsamer, gezielter Entwicklung, einschließlich Sitzungen mit Harrison, die Murdock als „eine großartige Erfahrung“ bezeichnet, und fügte hinzu, dass sich die ersten Jahre wie „dieses große Geheimprojekt, über das man nicht sprechen kann“ anfühlten. Nun sind die Runarounds völlig losgelöst von den Erzählbedürfnissen der Serie und entwerfen ihre eigene Zukunft, beginnend mit „Chasing the Good Times“, produziert von Brad Schultz von Cage the Elephant. „Brad kam herein und sah wie immer cool aus und sagte: ‚Ich habe diese Idee‘, und der gesamte Refrain war von ihm“, sagt Murdock.

Die Session war gleichzeitig der erste Blick der Band auf ihre Show in grober Form, eine Kollision von Kunst und echtem Leben, die den Song selbst widerspiegelt. „Ich bin in guten Zeiten“, lacht Murdock. „Ich verfolge sie gerade.“ Da mehr Musik geplant ist und eine treue Fangemeinde die Veranstaltungsorte bereits füllt, scheinen The Runarounds bereit zu sein, weiterzumachen – mit oder ohne eine weitere Staffel.

