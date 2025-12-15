Rob Reiner und der Sohn seiner Frau Michele Singer, Nick Reiner, wurden in Gewahrsam genommen und wegen Mordes angeklagt im Zusammenhang mit dem Tod seiner Eltern.

Jim McDonnell, Polizeichef von Los Angeles, bestätigte, dass der 32-jährige Reiner am Montag angeklagt wurde und gegen eine Kaution von 4 Millionen US-Dollar festgehalten wird. McDonnell fügte hinzu, dass die Raub- und Mordabteilung des LAPD die Ermittlungen durchführt.

Schon als Teenager kämpfte Nick mit Sucht und psychischen Problemen, was zu einer Zeit der Obdachlosigkeit führte. Seine Erfahrungen dienten als Grundlage für den halbbiografischen Film Charlie seinbei dem Nick Co-Autor war und bei dem sein Vater Regie führte.

Reiner und Singer wurden am Sonntagnachmittag in ihrem Haus in Brentwood tot aufgefunden, offenbar erlitten sie Stichverletzungen.