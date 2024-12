Als die erste Staffel von Tintenfisch-Spiel 2021 auf Netflix uraufgeführt, war es ein gewaltiger Schock für TV-Fans auf der ganzen Welt – ohne oder ohne Vorwarnung fesselte uns der Schöpfer Hwang Dong-hyuk mit seiner brutalen Geschichte eines Underground-Wettbewerbs um Leben und Tod, einem mit riesigem Am Ende wartet ein Geldpreis.

Seitdem, Tintenfisch-Spiel hat seinen Platz im öffentlichen Bewusstsein auf immer seltsamere Weise behauptet, wobei die ursprüngliche Botschaft der Show durch das „echte Leben“ des letzten Jahres am meisten verzerrt wurde. Tintenfisch-Spiel Wettkampfserie, eine epische Übung darin, den Punkt zu verfehlen. Doch die zweite Staffel der Serie zeigt, dass zumindest Hwang seine Botschaft nicht aus den Augen verloren hat: Die sieben Episoden, die jetzt auf Netflix gestreamt werden, führen uns an den Schauplatz vieler, vieler Verbrechen zurück, mit dem gleichen blutrünstigen Geist und noch höheren Einsätzen.

Staffel 2 von Tintenfisch-Spiel Der Fokus liegt weiterhin auf Gi-hun (Emmy-Gewinner Lee Jung-jae), dem Sieger der ersten Staffel, der sich in den letzten Augenblicken des Finales dazu entschloss, nicht in ein Flugzeug zu steigen und seine Tochter in den Vereinigten Staaten zu sehen. Stattdessen blieb er in Südkorea, entschlossen herauszufinden, wer genau hinter diesen Spielen steckt. Drei Jahre später hat er viel Geld ausgegeben, aber keine großen Fortschritte gemacht – bis ihn ein glücklicher Zufall wieder dazu lockt. Um jedoch einen Weg zu finden, die Spiele zu zerstören, muss er sie möglicherweise einfach noch einmal spielen.

Das Wichtigste, was man über die Saison wissen sollte, ist, dass die Dinge beginnen langsamauf eine Weise, die sich wie eine Fehleinschätzung anfühlt – es ist eine Staffel mit sieben Folgen, und es fühlt sich nicht wirklich so an, als wären die Dinge vollständig beginnen bis Episode 3. Denn statt ins Geschehen zu stürzen, konzentriert sich Hwang darauf, die Welt außerhalb des Spiels zu erschaffen; Anstatt sich eng an Gi-huns Standpunkt zu halten, konzentrieren sich die ersten beiden Episoden auf die ganz bewusste Einführung neuer Charaktere (z. B. Futter für die Spiele) und bekräftigen gleichzeitig Gi-huns Hingabe an seine Aufgabe.

Sobald es losgeht, kehrt alles zurück, was Staffel 1 so fesselnd gemacht hat. Allerdings folgt Staffel 2 nicht dem gleichen Weg wie Staffel 1 und hält die Dinge in mehrfacher Hinsicht frisch. Es sind auch neue, noch kniffligere Spiele im Wettbewerb enthalten. Es gibt neue Dynamiken innerhalb der Spielerstämme sowie eine Wendung, die ein wenig mehr bringt Die Verräter für den Geschmack. Und das Wichtigste: Es gibt noch mehr Einblicke hinter die Kulissen des Geschehens.

Die für diese Spiele zusammengestellten neuen Charaktere sind ungefähr so ​​gut entwickelt wie die Charaktere aus der ersten Staffel, das heißt, ein Teil der Charakterisierung bleibt oberflächlich. Allerdings ist die Show großartig darin, auf Anhieb starke Persönlichkeiten zu etablieren und gleichzeitig neue Dynamiken hinzuzufügen (ein Mutter-Sohn-Paar, eine schwangere Frau). Ein schmerzlich relevantes Update für 2024: Viele der Teilnehmer, die an diesem neuen Spiel teilnehmen, sind in finanzieller Gefahr, weil sie – schlecht – in Krypto investiert haben.

Man kann nicht sagen, dass die Welt in den letzten drei Jahren wesentlich freundlicher oder lebenswerter geworden ist und dass die Energie in diesen neuen Episoden sehr präsent ist. Die Natur aller Spiele, aus denen sich dieser Wettbewerb zusammensetzt, basiert immer noch auf diesem scharfen Kontrast zwischen Kindheitsspaß und brutalem Horror, und die Kraft davon hat nicht nachgelassen. Die Energie ist jedoch verzweifelter. Anfälliger für Überkochen.

Der größte Fehler der zweiten Staffel besteht letztendlich darin, dass es sich um eine unvollständige Geschichte handelt – diese sieben Episoden nehmen Sie sicherlich mit auf eine Reise, aber alles ist vorbereitet für die dritte und letzte Staffel, die bereits grünes Licht gegeben hat und im Jahr 2025 Premiere haben soll In der siebten Folge werden Sie sich nach diesem Abschluss sehnen, während Sie sich weiterhin über die Kräfte wundern, die Sie beobachten.

Was will irgendjemand wirklich? wollen aus einer neuen Staffel von Tintenfisch-Spiel? Die einfachste Antwort könnte einfach „mehr“ sein. Was die erste Staffel so süchtig machend machte, war die Art und Weise, wie sie die gleichen Tropen des Reality-Fernsehens nutzte, jedoch mit weitaus brutaleren Einsätzen, ohne jemals das Gefühl des Horrors zu verlieren sollen zu spüren, wenn man dabei zusieht, wie Dutzende Menschen gleichzeitig ermordet werden. Dies war die gefährliche Balance, die die nachfolgenden Parodien und Spin-off-Spiele zu ihrem Nachteil nicht erreichen konnten – denn Hwangs Botschaft erscheint relevanter denn je, insbesondere am Ende der Saison. Diese Botschaft bleibt einfach: Seine Dystopie ist real und sie geschieht jetzt.

Tintenfisch-Spiel Staffel 2 wird jetzt auf Netflix gestreamt.