Timothée Chalamet gelingt die von der Kritik gefeierte Darstellung von Bob Dylan Ein völliges Unbekanntesaber er rappte einmal als Timmy Tim während eines High-School-Talentshow-Auftritts. Chalamet brachte die gleiche chaotische Energie in ein neues Nardwuar-Interview ein, zeigte seine tiefe Vorbereitung auf die Rolle des Dylan und drückte seine Wertschätzung für Hip-Hop aus.

Das Interview wurde bei Record Surplus in Santa Monica, Kalifornien, gefilmt und begann damit, dass sich unser Filmdarsteller des Jahres auf dem Boden wälzte, um Nardwuar zu treffen. Dann las er eine Proklamation aus Minnesota vollständig vor, während er den Typ von Micro Machines kanalisierte.

Nachdem der Ton festgelegt war, schenkte Nardwuar Chalamet eine Platte des Rappers und Schauspielers, der früher als Common Sense bekannt war und den er als Inspiration für Idole wie Kid Cudi und Lupe Fiasco lobte.

Nach einem kurzen Abstecher in eine frühe Rolle in Recht und OrdnungNardwuar verband geschickt Chalamets Times Square-Besichtigung Der Dunkle Ritter mit Heath Ledgers eigener Darstellung von Dylan in Ich bin nicht da. Dann begann der Dylan-Nerd-Off, bei dem Nardwuar den Tisch für Chalamet deckte, um für die nächsten etwa 20 Minuten Juwelen über den Volksmusiker fallen zu lassen.

An anderer Stelle im Interview erinnerte sich Chalamet daran, dass er in seinem Wohnhaus als Soccer Timmy bekannt war, dankte seinem Schauspiellehrer an der LaGuardia High School dafür, dass er seine Rap-Auftritte erlaubt hatte, und schwärmte von Kid Cudi, Nicki Minaj und Lauryn Hill.

Er beschrieb auch, wie er von der Rapperin Lil B zum Ritter geschlagen wurde, der er eine erfolgreiche Schauspielkarriere zuschrieb. „Ich habe ihn an der NYU getroffen. Ich hatte 50 Dollar aus einem Werbespot, den ich gemacht habe, und habe einen Jungen bestochen, damit er mir sein Ticket gibt“, sagte Chalamet. „Ich war alleine dort, in der ersten Reihe rechts. Ich hob meine Hand, wurde von ihm angerufen und ich sagte ihm, dass ich ihn um ein Date bitten würde.“

Chalamet fuhr fort: „Er hat mich auf die Bühne eingeladen und mich zum Ritter geschlagen. Und ehrlich gesagt sagte er: „Die Hände dieses Jungen waren gesegnet“, und von da an nahm meine Schauspielkarriere Fahrt auf. Davor hatte ich Probleme … und dann wurde ich mit 22 Jahren für einen Oscar nominiert.“

Rocken Sie weiter in der freien Welt und sehen Sie sich unten das vollständige Interview an.

Anfang dieses Monats trat Chalamet auf ESPN auf und beeindruckte die College-Spieltag Crew mit seinem großen Wissensschatz.

Anmerkung des Herausgebers: Sehen Sie, wo Ein völliges Unbekanntes landete auf unserer Liste der besten Filme des Jahres 2024.