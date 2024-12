Fast 35 Jahre nach der Erstausstrahlung des Films Allein zu Hause Regisseur Chris Columbus bietet Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen rund um die Charaktere im Film – unter anderem, wie sich die Familie McCallister ihr schönes Zuhause in Chicago leisten konnte.

In einer aktuellen Folge von Der Hollywood-Reporter‚S Auszeichnungen-Chatter Im Podcast erklärte Columbus, dass die kurz im Keller des Hauses gezeigten Schaufensterpuppen ein Hinweis darauf seien, dass die Familienmatriarchin Kate McCallister (Catherine O’Hara) eine hochkarätige Modedesignerin sei.

„Der Vater hätte, basierend auf den eigenen Erfahrungen des Schriftstellers John Hughes, in der Werbung arbeiten können, aber ich erinnere mich nicht, was der Vater getan hat“, fuhr der Regisseur fort. „Keine organisierte Kriminalität – obwohl es damals in Chicago viel organisierte Kriminalität gab.“

An anderer Stelle in der Folge sprach Columbus darüber, dass er über 300 junge Schauspieler für die Rolle des Kevin sehen sollte, bevor er sich für McCaulay Culkin entschied. Er sprach auch über den Umweg, auf dem er auf dem Regiestuhl landete Allein zu Hause: Nach einem „bizarren“ Treffen mit Chevy Chase für Weihnachtsferien von National Lampoon Da Columbus keine vielversprechende kreative Beziehung erkennen ließ, stieg er aus dem Projekt aus. Dann schlug John Hughes vor, dass er es übernehmen sollte Allein zu Hause stattdessen.

Anfang 2024 wurde das eigentliche Haus in einem Vorort von Chicago mit wilden 5,25 Millionen US-Dollar gelistet; Das Haus war bereits 2012 für 1,58 Millionen US-Dollar auf den Markt gekommen und erlebte 2021 ein kurzes Kapitel als Airbnb.

Sehen Sie, woher die Musik kommt Allein zu Hause landete in unserer aktuellen Zusammenfassung der besten Filmmusiken des legendären Komponisten John Williams.

Columbus schaltete sich in den Podcast ein, um über seine Arbeit als Produzent von Robert Eggers‘ Nosferatuder jetzt im Kino läuft (lesen Sie hier unsere Rezension). Hören Sie sich alles an Auszeichnungen-Chatter Folge mit Chris Columbus hier.