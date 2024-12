Die Verfilmung von Böse hat sich an den Kinokassen als großer Erfolg erwiesen und übertraf den Rekord für den größten Eröffnungsfilm aller Zeiten, der auf einer Broadway-Show basiert. Diese Woche, während die regulären Kinovorführungen weitergehen, begannen in ausgewählten Kinos Mitsingvorführungen des Films für diejenigen, die sich mutig genug fühlen, sich an diesem Riff am Ende von „Defying Gravity“ zu versuchen.

Während die Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande weiterhin durch das Leben und durch die Theater tanzen, wird das Publikum bald Freude daran haben Böse auch zu Hause. Universal Pictures hat angekündigt, dass der Film bald über PVOD zum Streamen zu Hause verfügbar sein wird.

Scrollen Sie weiter, um Einzelheiten zu erfahren BöseVerfügbarkeit beim Streaming. Sehen Sie sich dann noch einmal unsere Rezension des Films an und sehen Sie, wo der Film in unserer Liste der besten Filme des Jahres 2024 landete.

Wie kann ich streamen? Böse?

Ab dem 31. Dezember Böse wird zum Streamen oder als digitaler Besitz verfügbar sein. In den USA ist der Film auf Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango at Home und einer Reihe anderer Dienste, darunter Comcast und Xfinity, zu finden. Die Geschichte der beiden berühmtesten Hexen von Oz kann zum Preis von 19,99 $ ausgeliehen werden.

Was Bonusinhalte bewirken Böse Enthalten?

Während die Kinofassung solide 2 Stunden und 40 Minuten Laufzeit hat, wird die digitale Version gelöschte Szenen, Kommentare und andere Bonusfeatures enthalten, wie zum Beispiel das Filmmaterial von Erivo und Grande beim Vorsprechen für ihre jeweiligen Rollen als Elphaba und Glinda. Der Kauf zu Hause bietet auch eine Singalong-Version des Films sowie eine 40-minütige Reise durch Oz, die „die transformative Leinwandmagie des Films feiert“.

Kann ich kaufen Böse?

Böse wird ab dem 31. Dezember gleichzeitig für 29,99 $ auf Amazon Prime Video, Apple TV und den anderen oben genannten Plattformen erhältlich sein. Für diejenigen, die am Kauf einer physischen Kopie interessiert sind, Böse wird auch auf 4K UHD, Blu-ray und DVD sowie in einer limitierten Box am 30. Juni 2025 erscheinen.

Wo ist Böse Kostenlos streamen?

Derzeit bietet keine der Streaming-Plattformen etwas an Böse kostenlos.

Ist Böse Immer noch im Kino?

Da die Kinostarts immer noch gut laufen, hat Universal die Wiedergabe des Films fortgesetzt, sowohl im Standardformat als auch im Mitsingformat. Da die Oscar-Verleihung Anfang 2025 am Horizont steht, bietet der Vorstoß während der Preisverleihungssaison die Chance, dass die Fans weiterhin ins Kino kommen, um die Geschichte von Freundschaft und Liebe auf einer möglichst großen Leinwand zu genießen.