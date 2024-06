Eddie Murphys klassische Filmreihe, Beverly Hills-Copist zurück, und um die neue Ära von Detective Axel Foley einzuläuten, hat Lil Nas X die Soundtrack-Single „HERE WE GO!“ veröffentlicht.

Lil Nas Xs Single sampelt den Kultsong „Axel F“ aus dem Originalfilm und baut einen neuen Pop-Bop um die zeitlose Melodie herum. Über einen Midtempo-Beat liefert er fließende Zeilen mit Beverly-Hills-Referenzen sowie einen knallharten Hook. Auf Instagram schrieb Lil Nas über den Track, er sei „so aufgeregt, diesen Freitag den besten Song aller Zeiten zu veröffentlichen!“ Streamen Sie die Single unten.

Anfang Juni steigerte Lil Nas die Vorfreude auf „HERE WE GO!“, indem er einen Clip teilte, in dem er erklärte, dass er sich mit Crazy Frog (der 2005 bekanntlich „Axel F“ sampelte) gestritten hatte, was wirklich urkomisch ist. Sieh ihn dir unten an.

Das neue Beverly Hills-Cop Film, Beverly Hills Cop: Axel Ferscheint am 3. Juli auf Netflix und Murphy übernimmt erneut die Titelrolle. In einem auf Netflix‘ Instagram geposteten Clip sieht man Lil Nas im Gespräch mit Murphy, der sagt, dass die Bereitstellung eines Songs für den Soundtrack in den Augen seiner Familie das Aufregendste ist, was er in seiner Karriere getan hat.

Murphy lobte Lil Nas‘ Single und sagte, es sei aufregend, „neue Musik“ zu haben, und dass „HERE WE GO!“ der absolute Wahnsinn sei. Den Clip könnt ihr euch unten auch ansehen.