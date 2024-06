Der Bärdie FX-Serie über Köche, die versuchen, in Chicago gehobene Küche zu kreieren, wird von Needle Drops angetrieben – Liedern einer eklektischen Sammlung von Künstlern, zu denen in Staffel 3 Beastie Boys, Giuseppe Verdi, Kate Bush, Kool & the Gang, Talking Heads, Weezer, Van Morrison, Radiohead, Taylor Swift und Nine Inch Nails gehören. (Es gibt eine viel von Trent Reznor und Atticus Ross.)

Die ausführenden Produzenten Josh Senior und Christopher Storer fungieren als musikalische Leiter der Show, und man merkt, dass viel persönliche Leidenschaft in die Mischung dieser Songs gesteckt wurde, eine Mischung aus treibenden und/oder stimmungsvollen Stücken, die oft eine tiefere Bedeutung für die Show als Ganzes haben. Daher finden Sie unten eine umfassende Aufschlüsselung aller Songs dieser Staffel, Folge für Folge.

Man sollte anmerken, dass Senior und Storer in dieser Staffel viel Musik machen, aber sie verdienen Lob dafür, wie oft sie ein Lied im Laufe einer Folge wirklich spielen lassen – manchmal sind Nadelstiche stumpf oder hastig in einen Soundtrack eingebaut. Aber die folgenden Stücke bekommen alle eine willkommene Zeit im Rampenlicht und unterstreichen gleichzeitig die lustigsten/dramatischsten/spannendsten/alle der oben genannten Momente der Show.

(Anmerkung des Herausgebers: Im Folgenden finden Sie leichte Spoiler bis zum Finale der dritten Staffel von Der Bär„Für immer“. Hören Sie, wo diese Nadelstiche auftreten, indem Sie Der Bär auf Hulu.)

Folge 1: „Morgen“

• Nine Inch Nails – „Zusammen“

Während die Staffelpremiere von Der Bär schreibt seine Filmmusik „Trent Reznor und Atticus Ross“ zu, die Musik, die für diesen 30-minütigen Einblick in das Chaos in Carmys (Jeremy Allen White) Kopf verwendet wurde, ist speziell dieser 10-minütige Track aus NINs 2020er Album Geister V. Es ist eine schöne Erinnerung daran, dass die Geister Alben, ganz zu schweigen von 1999 Das Zerbrechlichewaren frühe Anzeichen dafür, wie gut Reznor und Ross in der Welt der Film- und Fernsehkomposition zurechtkommen würden. Und ein FX-Vertreter bestätigte, dass Reznor und Ross das Lied speziell für die Verwendung als Filmmusik in dieser Episode angepasst haben.

Folge 2: „Weiter“

• Eddie Vedder – „Speicher es für später“

• Radiohead – „(Nice Dream)“

Eddie Vedders neues Cover von English Beats „Save It For Later“ ist im Laufe dieser Staffel häufig zu hören, mit einem fast ätherischen Soundmix im Vergleich zur Originalversion. In dieser Folge dient es insbesondere als Titelmusik für eine traditionelle Vorspannsequenz (normalerweise Der Bär Episoden haben keinen Vorspann wie diesen, aber ungefähr einmal pro Staffel brechen sie diese Regel. Im Vergleich zu anderen Episoden ist diese relativ musikfrei, aber Radiohead taucht erneut auf dem Soundtrack auf (Staffel 1 verwendete „Let Down“ von OK Computer) für den Abspann.