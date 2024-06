Mein alter Arscheine neue Coming-of-Age-Komödie, geschrieben und inszeniert von Megan Park und mit Maisy Stella und Aubrey Plaza in den Hauptrollen, hat ihren ersten offiziellen Trailer veröffentlicht.

Mein alter Arsch wurde ursprünglich bei Sundance 2024 uraufgeführt und kommt am 13. September in die Kinos. Der Film folgt der 18-jährigen Elliott (Stella), die auf einem Pilztrip einer 39-jährigen Version ihrer selbst (Plaza) begegnet. Die beiden bleiben in Kontakt, und Elliotts älteres Ich gibt ihr Führung und warnt sie vor zukünftigem Herzschmerz – es liegt jedoch an Elliott, zu versuchen, ihren eigenen Rat in Echtzeit zu befolgen.

„In dieser frischen Coming-of-Age-Geschichte trifft die freigeistige Elliott (Maisy Stella) auf einen Pilztrip zu ihrem 18. Geburtstag und ihr witziges 39-jähriges Ich (Aubrey Plaza). Doch als Elliotts „alter Arsch“ anfängt, Warnungen darüber auszusprechen, was ihr jüngeres Ich tun und lassen sollte, erkennt Elliott, dass sie alles über Familie, Liebe und einen Sommer, der sie verändern wird, überdenken muss“, heißt es in der offiziellen Logline des Films.

Neben Plaza und Stella, Mein alter Arsch auch mit Maddie Ziegler (von Tanzende Mütter und Sia-Musikvideo-Ruhm), Percy Haynes White, Kerrice Brooks, Seth Isaac Johnson, Maria Dizzia, Carter Trozzolo und mehr. Der Film wird mit freundlicher Genehmigung von Amazon MGM geliefert und wurde von Margot Robbie über ihren Produktionszweig LuckyChap Entertainment produziert. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Aubrey Plaza befindet sich mitten in einem geschäftigen Jahr 2024 – zusätzlich zu Mein alter Arschsie ist kürzlich in Francis Ford Coppolas Epos zu sehen Großstadt. Außerdem wurde bestätigt, dass sie in John Waters‘ erstem neuen Film seit 20 Jahren mitspielen wird. Lügnermund.