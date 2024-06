Jared Padalecki möchte unbedingt wieder mit seinem alten Mann zusammenkommen Übernatürliches Laufkameraden auf Die jungen bevor die Superhelden-Satireshow mit Staffel 5 endet – und es könnte tatsächlich passieren.

In der vergangenen Woche erwähnte der Schauspieler, dass er in Kontakt stehe mit Die jungen Und Übernatürliches Schöpfer Eric Kripke über eine mögliche Rolle in mehreren Interviews.

„Nun, ich sage Folgendes: Kripke und ich haben heute eine SMS geschrieben“, sagte Padalecki Vielfalt nachdem er um eine offizielle Bestätigung gebeten wurde. „Es steht noch nicht fest, aber ich glaube, er meinte, dass (die letzte Staffel) erst 2025 gedreht wird. Also ja, ich werde auf Kripkes neuestem Spielplatz spielen. Ich hatte beim ersten Mal eine tolle Zeit, also bin ich sicher, dass ich hier wieder eine tolle Zeit haben werde. Ich liebe die Show. Ich finde sie urkomisch und aufregend.“

Er fuhr fort: „Aber Sie haben gefragt, was meine Pläne für die Zukunft sind – und ich liebe Jensen und Eric Kripke. Natürlich werde ich (Kripke) zu Dank verpflichtet sein und für immer mit ihm verbunden sein. Ich habe meine Frau durch ihn kennengelernt. Ich war durch ihn Sam Winchester.“ Übernatürliches passierte wegen ihm. Also, mit ihm an einer Show zu arbeiten, die mir Spaß macht, dachte ich mir: ‚Ja, wann fliege ich hin?‘ Aber ich glaube nicht, dass wir vor Januar drehen werden.“

Letzte Woche gab Padalecki Deadline ein ähnliches Zitat. „Wir haben (über eine Rolle) gesprochen. Tatsächlich haben wir heute gesprochen“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass (Staffel 5) vor nächstem Jahr gedreht wird, aber ich werde bereit sein, wenn er anruft. Ich werde einfach sagen: ‚Okay, wann fliege ich los?‘“

Kripke seinerseits hat den Wunsch geäußert, ebenfalls mit Padalecki zusammenzukommen. „Ich habe das Gefühl, ich muss mein Spiel beenden. Übernatürliches Pokémon und ich muss noch mein einziges großes – ein sehr großes – fangen“, sagte er Vielfalt in einem gesonderten Interview.

Padaleckis Terminkalender ist nach seiner Show plötzlich frei Gehhilfe wurde letzten Monat von CW abgesetzt. Er spielte Sam Winchester in Übernatürliches von 2005 bis 2020.

Jensen Ackles, der Sams Bruder Dean spielte, schloss sich Die jungen Besetzung als Soldier Boy in Staffel 3. Andere Übernatürliches Schauspieler, die aufgetreten sind in Die jungen gehören Rob Benedict und Jim Beaver.

Lesen Sie unseren Testbericht über Die jungen Staffel 4. Wöchentlich erscheinen neue Folgen auf Prime Video (hier anmelden).