Das Levitation Festival in Austin, Texas, hat das Lineup für seine Ausgabe 2024 bekannt gegeben, mit Slowdive, The Jesus Lizard, Soccer Mommy, Tycho und The Black Angels als Top-Acts.

Das Psych-Rock-, Shoegaze- und Alternative-Festival findet an vier Tagen an mehreren Veranstaltungsorten in der Innenstadt von Austin statt und zwar von Donnerstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 3. November 2024.

Weitere bemerkenswerte Acts im Levitation-Lineup sind Oh Sees (die an allen vier Tagen spielen werden), Mdou Moctar, Washed Out, Drop Nineteens, The Drums, Gang of Four, Wisp, Nitzer Ebb, A Place to Bury Strangers, Nilüfer Yanya, The Sword, Dry Cleaning, Boris, Panchiko, The Chameleons, The Dare, Illuminati Hotties und mehr. Das vollständige Lineup-Poster für Levitation 2024 finden Sie unten.

4-Tages-Pässe und Einzeltickets für Levitation 2024 sind derzeit im Verkauf und hier erhältlich. VIP-Optionen sind ebenfalls verfügbar.