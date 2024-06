Eine Warnung für jeden, der es wagt, den Trailer abzuspielen für Flug risiko: Es ist die Art von Trailer, der die gesamte Handlung des Films verrät, natürlich in einer Laufzeit von zwei Minuten und 30 Sekunden. Andererseits, wenn Sie den Trailer für Flugzeitwerden Sie ihn wahrscheinlich sowieso nicht im Kino sehen. Regie führte Mel Gibson, mit Mark Wahlberg als Pilot/Killer in der Hauptrolle. Flug risiko wirkt wie ein Low-Budget-Film in DVD-Qualität Mit Luft Abzocke. Das einzige echte Highlight ist Mark Wahlbergs schreckliche Glatzenmütze, die wie alles andere auch im Trailer verraten wird.

Ebenfalls in den Hauptrollen: Michelle Dockery als FBI-Agentin und Topher Grace als Informant. Flug risiko Die Veröffentlichung ist für den 18. Oktober 2024 geplant.