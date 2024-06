Mitten im neuen Video von Cage the Elephant für Neonpille Bei der Single „Out Loud“ wird die Emotion überwältigend. Sänger Matt Shultz sitzt in einem fast leeren Haus und scheint sein Elternhaus und alle mit diesem Ort verbundenen Erinnerungen noch einmal zu besuchen. Doch kurz vor dem letzten Refrain sehen wir dasselbe Haus in Trümmern – Holzsplitter auf dem Teppich, überwuchertes Gebüsch, das Haus baufällig. Shultz geht ein letztes Mal weg, das Summen der Wälder von Kentucky hallt von seinen Schritten durch das hohe Gras wider. (Sehen Sie sich unten das Debüt des neuen Clips an.)

„Out Loud“ verrät seine Inspiration nicht explizit, aber es dreht sich stark um den Tod des Vaters von Matt und Gitarrist Brad Shultz während der Pandemie. Trotz des rednerischen Titels gleicht Matt die Trauer um seinen Vater aus, indem er aufdringliche Gedanken ausspricht: „Mann, jetzt habe ich es wirklich vermasselt“, wiederholt er im Refrain. Es ist sowohl eine Erinnerung an das Leben seines Vaters und seine unerschütterliche Unterstützung bis zu seinem Tod als auch ein ernüchternder Blick in den Spiegel für einen Mann, der endlich eine seiner dunkelsten Stunden hinter sich gelassen hat.

Es sind fünf Jahre vergangen seit dem letzten Album von Cage the Elephant, dem 2019er Soziale Hinweiseund die Zeit weg war nicht gerade angenehm für die Shultz-Brüder. Nach dem Tod ihres Vaters isolierte sich Matt; er und seine Frau trennten sich kurzzeitig, und er wurde in New York City wegen des Vorwurfs des illegalen Waffenbesitzes verhaftet. Der Vorfall war, gelinde gesagt, ein Weckruf und diente als wichtiger Katalysator für Neonpilledas triumphale sechste Album von Cage the Elephant.

„Das ist eines der Dinge, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie passieren würden“, erzählt Matt Folge über seinen jüngsten Kampf mit psychischen Problemen, Sucht und Trauer. „Ich werde nicht sagen, dass ich froh bin, dass es passiert ist, aber ich habe definitiv einige wichtige Lektionen fürs Leben gelernt. Ich empfinde viel mehr Mitgefühl und Sympathie für alle anderen, die das durchmachen.“

Neonpille ist vielleicht aus Stagnation und Streit entstanden, aber die daraus entstandene Sammlung ist zweifellos ein Höhepunkt für Cage the Elephant. Matt legt einige Male seine Seele frei, aber Cage the Elephant klingt nicht geschwächt oder verwittert – sie klingen erneuert. „Ich denke, wir sind eine Band, die immer danach strebt, Musik zu machen, die uns gegenüber ehrlich ist“, sagt Brad.

Während die ehrlichen Überlegungen in Neonpille sind ernüchternd, die Arena, in der die Band darüber spricht, ist viel feierlicher. Wir sind hinter der Bühne im Bonnaroo, wo Cage the Elephant gleich einen massenhaft besuchten Sub-Headliner-Auftritt spielen werden. Der Festivalauftritt findet nur wenige Tage vor dem offiziellen Start ihrer Sommertournee statt, die Neonpillemit Young the Giant und Bakar als Mitstreiter (Tickets hier erhältlich). Aber dieses ‚Roo ist ein besonderer Anlass für die Shultz-Brüder, die ganz in der Nähe in Bowling Green, Kentucky, aufgewachsen sind und sogar beim dritten Bonnaroo dabei waren. „Es ist ganz in der Nähe von zu Hause, also einfach in der Lage zu sein, es mit unserer Familie und unseren Freunden zu teilen…“, sagt Brad, „ich glaube, das ist vielleicht ein Rekord, auf den wir stolz sein können, oder vielleicht auch nicht – aber wir haben gerade erfahren, dass wir die längste Gästeliste in der Geschichte des Bonnaroo haben.“