Sarah Michelle Gellar ist bei Showtime an Bord Dexter Prequel-Serie, Erbsünde.

Gellar wird einen Gastauftritt in der Rolle der CSI-Chefin Tanya Martin des Miami Metro Police Department haben, die den jungen Dexter Morgan (Patrick Gibson) zu Beginn seines Praktikums beaufsichtigt.

Spielt 15 Jahre vor der Originalserie im Miami des Jahres 1991. Dexter: Erbsünde folgt Dexter, als er unter der Anleitung seines Adoptivvaters, dem Mordkommissar Harry Morgan (Christian Slater), zum „Serienkiller in Ausbildung“ wird.

„Dexter: Erbsünde folgt Dexter, während er sich vom Schüler zum rachsüchtigen Serienkiller entwickelt“, heißt es in der offiziellen Logline. „Als er seine blutrünstigen Triebe nicht länger ignorieren kann, muss Dexter lernen, seine innere Dunkelheit zu kanalisieren. Unter der Anleitung seines Vaters Harry nimmt er einen Kodex an, der ihm helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, die es verdienen, aus der Gesellschaft ausgelöscht zu werden, ohne auf dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu landen. Dies ist eine besondere Herausforderung für den jungen Dexter, als er ein forensisches Praktikum beim Miami Metro Police Department beginnt.“

Original Dexter Showrunner und ausführender Produzent Clyde Phillips kehrt in dieser Rolle für die Prequel-Serie zurück, mit Michael Lehmann (Heidekraut) als Regisseur und ausführender Produzent.

Weitere Mitglieder der Besetzung sind Molly Brown als Dexters Schwester Debra Morgan, James Martinez als Angel Batista, Christina Milian als Maria LaGuerta, Alex Shimizu als Vince Masuka, Patrick Dempsey als Aaron Spencer und Reno Wilson als Bobby Watt.

Am bekanntesten ist sie für ihre Titelrolle in Buffy – Im Bann der DämonenZu Gellars neueren Filmauftritten gehören CWs Klingelton, Masters of the Universe: Offenbarungund das Teen Wolf ausgründen Wolfsrudel.