Lin-Manuel Miranda und Eisa Davis haben sich mit Nas und Produzent Mike Elizondo zusammengetan für Kriegerein neues Hip-Hop-Konzeptalbum basierend auf dem Film von 1979 Die Krieger. Das Album erscheint am 18. Oktober überall bei Atlantic Records.

Der Originalfilm Die Krieger wurde von Sol Yuricks gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1965 adaptiert und folgt einer New Yorker Straßengang auf ihrer Reise von Coney Island in die Bronx und zurück, als ihnen der Mord an Cyrus, dem angesehenen Gang-Anführer, angehängt wird. Nun haben Lin-Manuel Miranda und die Dramatikerin und Schauspielerin Eisa Davis die mehrstündige, 30 Meilen lange Reise der Gang aufgegriffen und in eine Musikpartitur umgewandelt.

Nas fungiert als ausführender Produzent, während Mike Elizondo die Aufgaben hinter den Kulissen übernimmt. Das Projekt verspricht ein „immersives“ Hörerlebnis sowie eine „Starbesetzung von Stimmen“, die ihr Talent einbringen Kriegeraber es wurden noch keine Namen bekannt gegeben.

„Wir haben die letzten drei Jahre damit verbracht, die Heimreise der Warriors von der South Bronx nach Coney Island zu musikalisch zu gestalten“, sagen die Schöpfer Lin-Manuel Miranda und Eisa Davis. „Unterwegs haben wir mit vielen unserer Lieblingskünstler zusammengearbeitet und werden in den kommenden Wochen ihre Rollen auf dem Album bekannt geben. Wir können es kaum erwarten, diese Songs am 18. Oktober mit Ihnen zu teilen.“

Lin-Manuel Miranda hatte zuvor Interesse an der Anpassung bekundet Die Krieger für ein Bühnenmusical, mit Vielfalt bestätigte im letzten Jahr, dass die Hamilton Der Autor arbeitete an der Musik dafür. Es ist ein passendes Ausgangsmaterial für den gebürtigen Washingtoner, der jetzt mehrere musikalische Projekte in New York City. Außerdem KriegerMiranda produzierte und schrieb zuletzt neue Songs für Disneys Live-Action-Remake von Die kleine Meerjungfrau.