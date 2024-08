Die Tonhöhe: Der scheinbar durchschnittliche Vater Cooper (Josh Hartnett) hat seiner kleinen Tochter Riley (Ariel Donoghue) versprochen, dass er sie als Belohnung für gute Noten zu einem Live-Konzert ihres Lieblings-Popstars mitnehmen würde. Doch als Cooper und Riley bei der Show von Lady Raven (Saleka Shyamalan) ankommen, bemerkt Cooper, dass dort viele Polizisten und FBI-Agenten sind. Es stellt sich heraus, dass die Behörden wissen, dass ein berüchtigter Serienmörder das Konzert besuchen wird, und sie haben dort eine Falle aufgestellt, um ihn zu fangen. Da Cooper tatsächlich der gesuchte Serienmörder ist, sind das sehr interessante Neuigkeiten für ihn. Und das Katz-und-Maus-Spiel beginnt …

Scheint, als ob Sie mir etwas antun wollten: Laut seiner Tochter wurde M. Night Shyamalan zum Schreiben und zur Regie seines neuesten Thrillers inspiriert, nachdem er bei ihren Konzerten einige Zeit hinter der Bühne verbracht hatte, und als Hitchcock-Übung gibt es viel zu bewundern an Fangendas in den ersten zwei Dritteln von Szene zu Szene ziemlich fesselnd ist.

Das liegt an der Dichte der Handlung und des Aufbaus, während Cooper seinen klugen Verstand darauf verwendet, herauszufinden, wie er der ihm gestellten titelgebenden Falle entkommen kann. „Kluge Charaktere lösen Probleme“ ist ein sehr spezifisches Filmklischee, das bei richtiger Umsetzung sehr unterhaltsam ist, und es spricht für den Film, dass alles, was am Konzertort geschieht, genau in diese Kategorie fällt.

Bedauerlicherweise, Fangen endet hier nicht, und ohne zu viel zu verraten, die Qualität der Handlung fällt schnell ins Bodenlose, sobald sie die Arena verlassen, denn Fangen einfach weigert sich zu enden. Wir sprechen von einer Wendung nach der anderen, die immer weniger überraschend wird, während Cooper weiterhin Wege findet, seinen Entführern zu entkommen; der Langeweile kann man nur schwer entkommen. Shyamalans Talent für Spannung ist eines seiner bestimmenden Merkmale als Filmemacher – erst letztes Jahr Klopf an die Hütte war ein Meisterstück darin, das Publikum zu stressen. Aber die Geschichte aus der Sicht eines Raubtiers zu erzählen, brachte ihn aus dem Konzept.

Auch ein raffinierter Verbrecher muss eines Tages erwischt werden: Die erfolgreichste Leistung in Fangen stammt von Ariel Donoghue, der Wirklich hat die Arbeit gemacht, wenn es darum geht, einen Fan eines fiktiven Musikers zu spielen. Sie kennt jeden Liedtext, sie kennt jeden Tanzschritt und bringt so viel Freude in jeden Aspekt des Konzerterlebnisses, dass man fast vergessen kann, dass Lady Raven ist nicht ein echter Star im Stil von Lady Gaga.

Wie bereits erwähnt, wird Lady Raven von Shyamalans älterer Tochter Saleka gespielt, die auch alle Originalsongs von Lady Raven geschrieben hat (insgesamt 14, alle auf dem offiziellen Soundtrack verfügbar) und die auch als Schauspielerin schwere Arbeit übernehmen muss, sobald die Handlung vom Konzert abweicht. Es gibt manchmal Darbietungen, die wirklich ein Versagen des Regisseurs darstellen: Saleka ist in ihren Szenen nicht schrecklich, aber es fehlt ihr eindeutig die nötige Erfahrung, um einige der intensivsten Momente des Films zu tragen, und infolgedessen geht im letzten Akt viel Spannung verloren.