Zum ersten Mal veranstaltet der beliebteste Streamer und Arthouse-Vertrieb aller Filmfans, MUBI, eine Party in Chicago. Das MUBI Fest Chicago 2024 verkörpert MUBIs Ethos von Kultur, Kuratierung und der Liebe zum Kino und bringt am 17. und 18. August eine Reihe musikbezogener Filme, aufschlussreiche Live-Gespräche und Happy Hours in die Windy City. Und das Beste daran? Sie können Tickets gewinnen!

Am ersten Tag (Freitag, 17. August) gibt es eine Reihe von Filmvorführungen, die die wichtige Rolle der Musik in der Filmgeschichte untersuchen. Sowohl im Gene Siskel Film Center als auch im Music Box Theatre können die Besucher Die letzten Tage der Disco, Nashville (4K Restaurierung) und die Chicago-Premiere von Mein erster Filmneben vielen anderen Bildern. An diesem Tag gibt es auch eine Live-Aufzeichnung des MUBI-Podcast mit den besonderen Gästen Thrill Jockey, dem legendären Plattenlabel aus Chicago, sowie einer kostenlosen (!!) Happy Hour. (Hinweis: Jede Vorstellung muss einzeln angekreuzt werden. Hier können Sie die Spielzeiten einsehen und Plätze sichern.)

Am zweiten Tag wird der Einsatz noch einmal erhöht, indem die Schnittstelle zwischen Film und Musik noch stärker betont wird. Das im The Salt Shed stattfindende MUBI Fest zeigt den Film mit David Bowie in der Hauptrolle Labyrinth — und das ist noch nicht alles, denn die Art-Pop-Lieblinge US Girls werden sich ebenfalls an dem Spaß beteiligen. US Girls wird den Abend mit einer Live-Performance eröffnen, gefolgt von einer Fragerunde mit Jessica Hopper und Meg Remy von US Girls. Dann, nach dem Labyrinth Nach der Vorführung veranstaltet DJ Lulu eine After-Party in der Lobby des Salt Shed.

Klingt das nach einer absolut mörderischen Zeit? Nun, Folge hat ein Paar Eintrittskarten für Tag zwei, auf denen vielleicht auch Ihr Name steht. Nutzen Sie das Widget unten, um Ihre Chance zu nutzen, gewinnen Sie zwei Tickets für das MUBI Fest Chicago 2024 im The Salt Shed. Wenn Sie das Fenster unten nicht sehen, klicken Sie hier, um einzusteigen.

Gewinnen Sie Eintrittskarten für das MUBI Festival Chicago 2024 im The Salt Shed