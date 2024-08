Abonnieren Sie Mary Sirokys wöchentliche K-Pop-Kolumne Fan Chant

Acht junge Männer stehen zusammen im Grant Park in Chicago unter einem von Feuerwerk erleuchteten Himmel gegen Ende ihres Headliner-Sets bei Lollapalooza, vereint auf der Bühne als Symbol des Sieges. Es ist nur angemessen, dass Stray Kids, die treibende K-Pop-Band, die derzeit auf Platz 1 der Billboard 200-Albumcharts steht, ihren Song „Victory Song“ in ihre 21 Songs umfassende Setlist dieses Wochenende aufgenommen hat – die ehrfürchtigen, freudig ungläubigen Ausdrücke von Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und IN bestätigten genau dieses Gefühl.

Doch drei Stunden bevor Stray Kids die Bühne für ihren bisher vielleicht bekanntesten Auftritt in den USA betreten, ist die Energie anders. Das Erste, was Seungmin erzählt, als ich einen der Wohnwagen betrete, die für das große Backstage-Camp der Gruppe aufgebaut wurden, ist, dass sie sich alle ziemlich müde fühlen – der Jetlag nach der Ankunft am Vortag macht sich stark bemerkbar. Bevor das Interview offiziell beginnt, schweben die Bandmitglieder mit unterschiedlichem Maß an Nervosität oder Aufregung umher. Bang Chan ist sichtlich im Anführermodus, während Hyunjin versucht, über den Zaun zu spähen, um ein bisschen von dem zu erhaschen, der gerade auftritt (und später auf einen Baum klettert, obwohl er in glänzenden Lederhosen bereits bühnenreif ist).

Sogar wenn sie sitzen, sind die Mitglieder aufgeregt; die Vorfreude ist deutlich zu spüren. Sie sind ein wenig beruhigt, als sie hören, wie viele Fans vor Ort sind, die T-Shirts mit ihren Namen und Gesichtern, Fahnen, Streikposten, Fans, Anstecker und Fotokarten tragen. Es ist verständlich, dass die Jungs müde sind, und zwar nicht nur wegen der Vorbereitung auf diese Woche, denn das Niveau der Produktion, die Stray Kids in den letzten Jahren erreicht haben, ist schockierend. Das oben erwähnte Nr.-1-Album mit dem Titel Aßist ihr fünftes Projekt in Folge, das auf dem ersten Platz in den Charts einstieg.

Bang Chan, der immer respektvoll bleibt, verweist auf diesen jüngsten Meilenstein auf die Fans und erinnert sie daran, dass ihre Zuhörer, bekannt als Stay, der Grund dafür sind, dass sie es so weit geschafft haben. „Wir haben einfach das getan, was wir immer tun“, sagt er über Aß„Spaß beim Musizieren. Das ist alles, was für uns zählt.“

Das Musikvideo zum Haupttrack des Projekts, „Chk Chk Boom“, enthält Cameo-Auftritte der selbsternannten Stays Hugh Jackman und Ryan Reynolds. Felix beschreibt ihre Entscheidung, den Track gemeinsam zu signieren, indem er sich in voller Montur Deadpool und Wolverine Modus als „so süß“.

Und obwohl es sich anfühlt, als würden Stray Kids auf eine ganz neue Art und Weise in den amerikanischen Mainstream einbrechen, konzentrieren sich die Mitglieder in ihren Gesprächen immer noch auf die Fans, und zwar auf eine Weise, die absolut authentisch wirkt. IN nimmt sich die Zeit, zu betonen, wie dankbar sie für jeden sind, der vor Ort ist, um sie auftreten zu sehen, und Changbin sagt, dass ihre Zuhörer bei der Zusammenstellung der Setlist im Vordergrund ihrer Entscheidungen standen.