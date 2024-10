Willkommen zurück bei Crate Digging, unserem wiederkehrenden Feature, das tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben zum Vorschein bringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe sprechen Lin-Manuel Miranda und Eisa Davis über Konzeptalben, die sie im Laufe der Jahre inspiriert haben, einschließlich der Zeit, die sie mit der Arbeit an ihrem neuen Projekt verbracht haben. Krieger.

Lin-Manuel Miranda umgibt sich mit Menschen, die bereit sind, das Musiktheater weiter voranzutreiben. Miranda, die Schöpferin von Hamilton und der Verantwortliche dafür Vaiana Song, den man immer noch nicht aus dem Kopf bekommt, wusste, dass er jemanden mit einer klaren Perspektive brauchte, um sein nächstes Projekt zum Leben zu erwecken.

„Ich glaube, dass mich Musicals immer begeistern, deren Partituren das Gefühl haben, mit der Welt ins Gespräch zu kommen“, erklärt die Grammy- und Tony-Gewinnerin. „Ich merke es, wenn ich eine Partitur von jemandem höre, der nur Musicals hört und keine andere Musikrichtung. Aber die Partituren, die mich begeistern, sind die Dinge wie Amerikanischer Idiot Und Sarafina!. Solange es im Dialog mit der Musik und unserer tatsächlichen Welt steht, bin ich davon begeistert.“

Miranda unterhält sich per Video mit seiner Mitarbeiterin, der Dramatikerin, Schauspielerin und Songwriterin Eisa Davis, mit der er das Projekt entwickelt hat Kriegerein Konzeptalbum, das vom gleichnamigen Film aus dem Jahr 1979 inspiriert wurde. Jeder, der mit dem Kultklassiker vertraut ist und sich die LP anhört, wird eine Geschichte vorfinden, die auf den Kopf gestellt, geschlechtsvertauscht und mit einer Mischung verschiedener Genres unter der ausführenden Produktion von Nas versehen wurde.

Es ist eine mit Stars besetzte Angelegenheit: Lauryn Hill, Ghostface Killah und RZA verflechten sich mit Broadway-Figuren wie Amber Gray, Phillipa Soo, Joshua Henry und Jasmine Cephas Jones; An anderen Stellen sind auf dem Album die Hardcore-Künstlerin Kim Dracula, der Pop-Frauenschwarm Stephen Sanchez und der Schauspieler Colman Domingo vertreten, und das ist noch nicht alles. Es ist eine Menge zu verdauen – aber es klingt sicherlich nicht so, als wäre es von Leuten geschrieben worden, die nur Musiktheater hören.

Tatsächlich zeigen Davis und Miranda nicht nur eine große Bandbreite an Alben, die sie als Inspiration für deren Ethos auswählen Kriegeraber sie haben auch die Art von kreativen Überschneidungen, die ein so ehrgeiziges Unterfangen etwas sinnvoller machen. Sie sind zwei Menschen, die Kunst lieben, die Grenzen überschreitet und das Weltbild des Zuhörers erweitert.