Timothée Chalamet selbst erschien am Sonntagnachmittag bei einem Timothée-Chalamet-Lookalike-Wettbewerb im Washington Square Park in New York City und posierte für Fotos mit schockierten Doppelgängern und Fans, die sich versammelt hatten, um den Wettbewerb zu verfolgen.

Bei dem Wettbewerb, der in den letzten Wochen über Straßenflyer und in den sozialen Medien beworben wurde, konkurrierten mehrere Chalamet-Doppelgänger um einen Hauptpreis von 50 US-Dollar. Der echte Chalamet tauchte etwa 30 Minuten nach Beginn des Wettbewerbs auf und schlich sich zunächst durch die Menge, indem er sein Gesicht mit einer Maske und einer Baseballmütze verbarg.

Das NYPD beendete schließlich den Spaß, zerstreute die Menge und verhängte eine Geldstrafe von 500 US-Dollar gegen die Organisatoren der Veranstaltung, weil sie keine Genehmigung für die Veranstaltung erhalten hatten. Einer der Teilnehmer wurde ebenfalls aus unbekannten Gründen von der Polizei festgenommen. Trotz der Störung wurde ein Student aus Staten Island namens Miles Mitchell zum Gewinner gekrönt.

Als nächstes ist der echte Chalamet in der Bob-Dylan-Biografie auf der Leinwand zu sehen. Ein völlig Unbekanntesder am 25. Dezember 2024 in die Kinos kommen soll.

Timothée Chalamet ist heute bei einem Timothée-Chalamet-Doppelgänger-Wettbewerb in New York City gestürzt. pic.twitter.com/EoyyMGtgeD — FOLGE (@consequence) 27. Oktober 2024